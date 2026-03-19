강성연과 두 아들. / 사진=강성연 SNS

강성연과 두 아들. / 사진=강성연 SNS

강성연이 새 학기를 맞이한 아들들의 모습에 흐뭇해했다.강성연은 18일 자신의 SNS에 "벅찬 오늘"이라는 글과 함께 사진 2장을 공개했다.공개한 사진 속 강성연은 등교하는 두 아들과 학교를 배경으로 서있다. 강성연은 새 학기를 맞아 새 마음으로 등교하는 자녀들의 모습이 흐뭇한지 미소짓고 있다.1976년생 강성연은 1996년 MBC 25기 공채 탤런트로 데뷔했다. 드라마 '남자셋 여자셋', '전원일기', '별은 내 가슴에', '세상 끝까지', '내사랑 내곁에', '카이스트', '덕이', '결혼합시다', '아내가 돌아왔다', '세상에서 제일 예쁜 내 딸', '재벌X형사' 등에 출연했다.강성연은 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼했다가, 2022년 이혼했다. 2015년생, 2016년생 아들이 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr관련 주제: 강성연, 새학기, 등교인증샷, 육아, 연예인자녀