사진=하퍼스 바자

사진=하퍼스 바자

패션 매거진 <하퍼스 바자> 코리아가 배우 김선호와 함께한 4월호 커버를 공개했다. 이번 화보는 영국 헤리티지 퍼퓸 하우스 앳킨슨 1799와 협업으로 진행됐다. 앞서 김선호는 가족 법인 탈세 의혹이 불거지자 가족 급여와 법인 차량을 모두 반납했다고 밝히며 사과했다.화보는 부드럽고 달콤한 분위기와 강렬한 카리스마를 오가는 김선호의 다채로운 매력을 담아냈다. 앳킨슨 1799의 베스트셀러 향부터 프리미엄 라인까지 총 6가지 향수를 각각 하나의 작품처럼 표현하며, 향을 시각적으로 풀어낸 점이 인상적이다. 김선호는 섬세한 눈빛과 절제된 몸짓으로 각기 다른 향의 이미지를 입체적으로 그려내며 화보의 완성도를 높였다.김선호는 여섯 가지 향수 중 '샤인 디스파이트 에브리띵(Shine Despite Everything)'을 가장 인상 깊은 향으로 꼽으며 "우디하면서도 달콤하고, 오래도록 기억에 남는 향"이라는 소감을 전했다.'샤인 디스파이트 에브리띵(Shine Despite Everything)'은 여성이라는 시대적 제약에 맞서 자신의 길을 개척한 연극 배우 사라 베르나르에게서 영감 받은 향이다. 강황과 인센스, 아이리스, 바닐라 노트가 어우러져 그 강인함과 용기를 표현한다.화보 촬영이 끝나고 이어진 인터뷰에서 김선호는 "돌아보면 매 순간 여행을 한 느낌"이라며 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'의 인기에 대한 소감을 전했다. "마지막 촬영 날 눈물이 살짝 고였을 정도로 끝내기 아쉬웠던 작품이다. 기대하고 설레발을 치면 잘 안되는 징크스도 깼다. 많은 사람에게 사랑받기를 바라는 간절한 마음이 통한 것 같아 감사하다"는 말을 덧붙였다.김선호는 현재 연극 '비밀통로: INTERVAL'로 무대에 서고 있다. 스크린과 무대를 오가며 쉬지 않고 연기할 수 있게 만드는 동력에 관해 묻자 "연기를 할 수 있어 진심으로 행복하다. 동시에 좋아하는 것과 잘하는 건 별개라는 점을 자주 생각한다. 연기를 잘하기 위한 노력이 인간 김선호가 넘어지지 않고 잘 걸어갈 수 있도록 돕는 힘"이라고 답했다.끝으로 "다정함을 최대한 많이 드리고 싶다. 배우가 이런 말을 하는 것이 별 감흥 없이 당연하게 들릴 수도 있겠지만 진심"이라며 "다정함의 체력이 다한다 한들, 나를 응원해주는 수많은 분께 감사하는 마음만큼은 온전하게 표현해내고 싶다"고 올해의 목표를 전했다.김선호의 화보와 인터뷰, 다양한 디지털 콘텐츠는 <하퍼스 바자> 코리아 4월호와 공식 웹사이트, 인스타그램, 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr