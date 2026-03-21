'175cm 50kg' 이성경, 모델 출신이라더니…"젊고 유능한 정체성 담아내" ('찬너계')

신체 프로필 175cm 50kg이라고 알려진 배우 이성경(소속 판타지오)이 다채로운 스타일링으로 ‘워너비 아이콘’의 저력을 뽐내고 있다.이성경은 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’에서 하이엔드 패션 하우스 ‘나나 아틀리에’의 수석 디자이너 ‘송하란’ 역을 맡아 캐릭터에 맞는 세밀한 패션 포인트를 선보이며 압도적인 존재감을 보여줬다.독보적인 피지컬과 패션 감각으로 시청자들의 눈길을 사로잡은 이성경은 연기뿐만 아니라 다양한 스타일링으로 인물의 내면과 심리 상태를 섬세하게 그려내며 극의 몰입도를 한층 끌어올리고 있다.이성경은 ‘찬란한 너의 계절에’서 150여 벌에 달하는 의상을 소화하며, 장면마다 겹치지 않는 새로운 스타일링을 선보이는 열의를 보였다. 이는 디자이너라는 설정에 완벽해 보이기 위한 이성경의 고민이 담긴 결과다. 연기에 대한 열정을 넘어 액세서리, 헤어, 메이크업 등 외적인 디테일까지 세밀하게 신경 쓴 그의 노력은 드라마의 또 다른 ‘보는 재미’로 작용하고 있다.이성경의 스타일링은 소재와 패턴의 경계를 자유롭게 넘나들었다. 이성경은 자칫 단조로울 수 있는 데님 셋업을 하이엔드 감성으로 재해석하며 수석 디자이너다운 유니크함을 뽐내는가 하면, 포근한 질감의 트위드, 스웨이드 재킷 등 다양한 의상을 통해 세련된 비즈니스 룩의 정석을 제시했다. 또한, 셔츠 깃을 세우거나 머플러를 가볍게 둘러 포인트를 주는 등 섬세한 연출을 통해 자칫 딱딱해 보일 수 있는 오피스 룩에 센스를 더했다.이성경은 극 초반, 과거의 트라우마로 인해 마음을 닫은 송하란을 표현하기 위해 무채색 중심의 절제된 오피스 룩을 선보였다. 각 잡힌 재킷과 정장 스타일링으로 카리스마 있는 전문직 패션 디자이너의 면모를 자랑하는 동시에, 외부로부터 감정을 차단한 채 살아가고 있는 하란의 외로움을 시각적으로 녹여냈다.또한 이성경은 선우찬(채종협 분)과 주변 사람들에게 마음을 열기 시작하는 하란의 심리 상태에 맞게 스타일링에도 차이점을 뒀다. 오피스룩 대신 부드러운 텍스처의 케이블 니트와 화사한 파스텔 톤의 셔츠 등 밝은 아이템을 활용, 점점 밝아지는 인물의 내면을 외적인 변화로 효과적으로 그려내며 시청자들의 시선을 사로잡았다.이와 관련해 이성경의 스타일리스트 정다미 실장은 “젊고 유능한 패션 디자이너라는 캐릭터의 정체성을 온전히 담아내기 위해, 단순히 ‘예쁜 스타일링’을 넘어서 순간의 감정과 서사를 함께 보여주고자 했다”라며 “의상 하나하나가 단순한 코디를 넘어 ‘이 인물이 왜 이 옷을 입었는지’에 대한 이유가 느껴지길 바랐고, 감정의 흐름에 따라 스타일이 미묘하게 변화하도록 설계했다”고 스타일링 포인트를 전했다.이성경은 다채로운 패션을 통해 차가운 겨울에서 따뜻한 봄으로 변화하는 인물의 심리를 구현해 내며 극의 완성도를 한층 끌어올렸다. 시간의 흐름에 따른 스타일링 변주로 자신만의 ‘송하란 룩’을 완성하고 있는 그가 앞으로 남은 회차에서는 어떤 활약을 보여줄지 기대가 모인다.이성경이 출연하는 ‘찬란한 너의 계절에’는 매주 금, 토 오후 9시 50분 MBC에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr