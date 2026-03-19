염혜란, 유퀴즈서 수줍은 성격 고백
박찬욱 감독 깜짝 문자에 벌떡 일어나
'답장하지 마세요' 솔직한 답변 화제
박찬욱 감독 깜짝 문자에 벌떡 일어나
'답장하지 마세요' 솔직한 답변 화제
배우 염혜란이 18일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 박찬욱 감독과의 문자 일화를 공개했다. 영화 '어쩔수가없다' 촬영 후 박 감독이 보낸 격려 문자에 "답장하지 마세요"라고 답한 의외의 이유를 밝혔다.
18일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에서는 배우 염혜란이 출연했다. 거장 감독에게 연락처를 못 물어보는 이유는?
염혜란은 박찬욱 감독, 김은숙 작가 등 유명 감독, 작가들에게도 섭외 0순위인 배우. 하지만 염혜란은 쑥스러움을 많이 타는 성격에 감독님, 작가님의 연락처를 잘 물어보지 못한다고. 그는 "어떻게 물어보냐. 연락처 물어보면 '다음 작품에 저 써달라'는 것 같지 않나"라고 이야기했다.
박찬욱 감독 문자에 깜짝 놀란 이유는?
영화 '어쩔수가없다' 촬영 후 박찬욱 감독에게 문자받은 일화도 공개했다. 염혜란은 "다른 작품을 하고 있는데 '첫 촬영 잘하라'는 문자를 받았다. '박찬욱 올림'이라고 해서 놀라서 벌떡 일어났다. '어쩔수가없다' 끝날 때까지도 연락처를 못 여쭤봤었다"고 말했다.
"답장하지 마세요"라고 한 진짜 이유는?
염혜란은 박찬욱에게 "답장을 보냈는데, 그런 분들과 문자할 때는 끝맺음을 어떻게 해야할지 모르겠더라"고 이야기했다. 이어 "저는 답을 해드리고 싶다. 더 많은 얘기를 해드리고 싶다. 그런데 한 번 더 대답이 오면 그 말에 또 답장하고 싶다. '시간을 너무 많이 뺏고 있어' 이런다"고 고민을 털어놨다. 결국 박 감독에겐 "너무 고맙습니다. 답장하지 마세요"라고 답을 보냈다고 한다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
관련 주제: 염혜란, 박찬욱, 유퀴즈온더블럭, 어쩔수가없다
18일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에서는 배우 염혜란이 출연했다. 거장 감독에게 연락처를 못 물어보는 이유는?
염혜란은 박찬욱 감독, 김은숙 작가 등 유명 감독, 작가들에게도 섭외 0순위인 배우. 하지만 염혜란은 쑥스러움을 많이 타는 성격에 감독님, 작가님의 연락처를 잘 물어보지 못한다고. 그는 "어떻게 물어보냐. 연락처 물어보면 '다음 작품에 저 써달라'는 것 같지 않나"라고 이야기했다.
박찬욱 감독 문자에 깜짝 놀란 이유는?
영화 '어쩔수가없다' 촬영 후 박찬욱 감독에게 문자받은 일화도 공개했다. 염혜란은 "다른 작품을 하고 있는데 '첫 촬영 잘하라'는 문자를 받았다. '박찬욱 올림'이라고 해서 놀라서 벌떡 일어났다. '어쩔수가없다' 끝날 때까지도 연락처를 못 여쭤봤었다"고 말했다.
"답장하지 마세요"라고 한 진짜 이유는?
염혜란은 박찬욱에게 "답장을 보냈는데, 그런 분들과 문자할 때는 끝맺음을 어떻게 해야할지 모르겠더라"고 이야기했다. 이어 "저는 답을 해드리고 싶다. 더 많은 얘기를 해드리고 싶다. 그런데 한 번 더 대답이 오면 그 말에 또 답장하고 싶다. '시간을 너무 많이 뺏고 있어' 이런다"고 고민을 털어놨다. 결국 박 감독에겐 "너무 고맙습니다. 답장하지 마세요"라고 답을 보냈다고 한다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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