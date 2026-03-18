사진=MBN

사진=MBN

가수 별사랑이 선배 금잔디를 향한 진심 어린 지원사격으로 무대에 깊은 울림을 더했다.별사랑은 지난 17일 밤 방송된 MBN '현역가왕3'에 출연해 TOP8에 이름을 올린 금잔디와 스페셜 듀엣 무대를 펼쳤다.이날 방송에서 금잔디와 별사랑은 나훈아의 '사내'를 선곡했다. 특히 '사내'는 별사랑이 '현역가왕' 출연 당시 경연곡으로 선보였던 노래로, 남다른 의미를 지닌 곡이기도 하다.무대 초반부터 단단하게 쌓아 올린 저음과 안정적인 호흡으로 곡의 서사를 차분하게 풀어낸 별사랑은 특유의 힘 있는 음색으로 곡이 지닌 남성적인 결을 섬세하게 재해석하며 보는 이들의 몰입도를 단숨에 끌어올렸다.별사랑은 파워풀한 고음 구간에서도 흔들림 없는 성량으로 무대의 균형을 이끌었다. 금잔디와 주고받는 파트에서는 서로의 음색을 배려한 디테일한 완급 조절이 돋보였고, 감정을 교차시키는 눈빛과 제스처는 단순한 듀엣을 넘어 하나의 서사를 완성해냈다.무대 중반으로 갈수록 별사랑의 진가는 더욱 빛났다. 깊어진 감정선 위에 실린 섬세한 표현력은 곡의 여운을 한층 확장했으며, 후반부에서는 폭발적인 가창력으로 분위기를 압도하며 관객들의 감탄을 자아냈다.마지막까지 완벽한 호흡을 보여준 두 사람은 어깨동무를 한 채 무대를 내려오며 따뜻한 여운을 남겼다. 별사랑은 이번 무대를 통해 조화에 집중하는 진정한 보컬리스트의 품격을 입증하며 선후배의 아름다운 하모니를 완성했다.별사랑은 2017년 첫 싱글 '눈물꽃'으로 데뷔한 이후 TV조선 '내일은 미스트롯2' 6위와 '현역가왕' TOP7에 이름을 올리며 독보적인 가창력과 탁월한 끼를 입증했다. 현재 '놀아나보세', '장꾸미', '가위바위보' 등 매력적인 색깔의 트로트 곡을 발표하며 열띤 행보를 이어가고 있다.별사랑은 다양한 무대 및 방송을 넘나들며 대중을 찾을 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr