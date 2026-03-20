사진=ENA

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2016년 데뷔한 배우 차주영이 보는 내내 눈을 뗄 수 없게 만드는 존재감을 발산했다. 앞서 그는 2022년 넷플릭스 ‘더 글로리’에 출연해 큰 인기를 얻었고, 지난해에는 ‘원경’에서 활약하며 인생 캐릭터를 경신했다는 호평을 받았다.지난 17일 방송된 ENA 월화드라마 ‘클라이맥스’에서는 방태섭(주지훈 분)과 본격적인 싸움을 시작한 이양미(차주영 분)의 이야기가 그려졌다. 앞서 이양미는 추상아(하지원 분)를 쥐락펴락하며 서늘한 경고를 남겼다.이 가운데 남혜훈(윤사봉 분)의 영상을 본 이양미는 헛웃음을 지으며 방태섭에게 의도를 물었다. 또한, 자신의 치부를 건드리자 이양미는 방태섭과 팽팽하게 대립했고, 의문의 인물을 언급하며 그를 자극해 호기심을 자아냈다.하지만 방태섭을 막기 위해 움직였던 이양미는 예상치 못한 상황에 직면했다. 감추려 했던 남혜훈 시장의 청탁과 불법 접대 의혹을 방태섭이 언론에 터트린 것. 더욱이 붉게 핏발이 선 이양미의 눈동자에서 살기마저 느껴졌을 정도였다.이양미는 자신을 찾아온 추상아를 향해 서슬 퍼런 분노를 표현해 모두를 숨죽이게 했다. 특히 방태섭과 추상아에게 파멸을 선사해 주겠다며 둘을 향한 날 선 한마디를 던져 앞으로의 전개를 더욱 기대케 했다.이처럼 차주영은 극 전반부에 아슬아슬한 긴장감을 불어넣으며 시청자들을 절로 빠져들게 했다. 흡입력 강한 그의 호연이 캐릭터의 서사에 온전히 이입하게 했고 더 나아가 극의 분위기마저 조율해 극강의 몰입도를 끌어냈다.무엇보다 눈빛만으로 극과 극을 오가는 인물의 감정선을 다채롭게 표현해 보는 이들을 압도했다. 이렇듯 차주영은 대사의 톤, 시선 처리, 제스처 등 디테일한 요소를 달리한 연기로 캐릭터에 생명력을 불어넣었다.‘클라이맥스’는 매주 월, 화 밤 10시에 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr