사진= 51K

사진=유튜브 '개인기 디자인 스쿨'

배우 차학연이 연기, 음악, 예능을 아우르는 만능 엔터테이너로 존재감을 빛내고 있다. 앞서 그는 2020년 11월 51K와 전속 계약을 맺으며 소지섭, 옥택연과 소속사 식구가 됐다.차학연은 분야를 막론하고 다방면에서 균형 잡힌 활동으로 자신만의 영역을 넓혀가고 있는바. 먼저 유튜브 '개인기 디자인 스쿨' EP.13에서 스페셜 MC로 활약하며 매끄러운 진행과 유쾌한 예능감을 발휘했다. 차학연은 EQ 개인기와 청바지 접기 등에 가뿐히 성공해 보는 재미를 배가시켰다. 또한 최예나의 신곡 '캐치 캐치' 챌린지까지 완벽히 소화하여 더욱 눈길을 끌었다.최근 7년 만에 빅스 완전체 콘서트 2026 VIXX FAN CONCERT 'Case No. VIXX'를 성황리에 마치며 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다. 차학연은 안정적인 라이브와 유연한 춤선으로 무대의 완성도를 높였다. 다양한 게임 코너 속 멤버들과의 변함없는 케미스트리부터 팬들이 보고 싶어 했던 K팝 챌린지까지 더해져 현장을 뜨겁게 달구기도.이처럼 다재다능한 아티스트의 진면모를 다시 한번 보여준 차학연은 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' 공개를 앞두고 있다. 극 중 여의주(김향기 분)가 다니는 고등학교의 천재 수학 선생님 가우수 역으로 '겉바속촉' 매력을 선보일 그의 모습에 대중들의 기대가 쏠린다. 두 사람은 실제로 10살 차이가 난다고 알려졌다.차학연이 활약할 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'은 오는 4월 쿠팡플레이에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr