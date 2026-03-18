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사진제공=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

사진제공=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

손숙이 '브리저튼4' 속 외손녀 하예린의 19금 장면에 대해 코멘트한다.18일 저녁 8시 45분 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭' 335회는 '엄마' 특집으로 꾸며진다. 이번 특집에는 전 세계가 주목하는 '브리저튼4'의 한국계 주인공인 하예린, 드라마 '언더커버 미쓰홍'으로 존재감을 알린 '프로알바러' 최지수, 쇼트트랙 전설 최민정 선수, 그리고 매 작품 진심을 담은 연기로 감동을 주는 27년 차 배우 염혜란이 출연한다.이날 방송에서는 글로벌 82개국에서 1위를 기록한 메가 히트작 '브리저튼4'의 주인공이자 손숙의 외손녀인 배우 하예린의 이야기를 들어볼 수 있다. 하예린은 등장부터 어린 시절 한국 예능을 즐겨봤다고 밝히며 유재석을 향한 열렬한 팬심을 드러낸다.63년 차 배우 손숙도 이날 방송에 동반 출연해 28살 외손녀 하예린을 향한 각별한 애정을 전한다. '브리저튼4'에서 신분을 뛰어넘는 사랑을 그려내는 하녀 소피 백 역을 맡은 하예린은 동아시아계 최초 여주인공으로 발탁된 오디션 과정과 함께 19세기 영국 귀족 사회를 옮겨놓은 2400평 규모의 초대형 세트와 극 중 한국적으로 바뀐 설정들, 화제의 '약수터 박수' 산책 장면의 비하인드도 풀어낸다.오디션 합격 소식을 둘러싼 현실 가족 에피소드도 흥미를 더할 전망이다. 손숙은 시력이 저하되는 황반변성을 앓고 있음에도 외손녀의 작품을 모두 챙겨본 깊은 사랑을 전한다. 손숙이 "약간 야한 장면이 있다"고 언급하자 이를 민망해하는 손녀 하예린의 케미도 웃음을 자아낼 예정이다. 하예린은 어린 시절 할머니의 연극을 보며 배우의 꿈을 키운 성장 스토리부터 한국에서 연기를 배우고 글로벌 무대에 오른 과정, 동양인 배우로서 느낀 책임감까지 솔직하게 전하며 깊은 울림을 더한다. 배우가 되기까지 늘 든든한 버팀목이 돼준 어머니의 응원은 물론, 서로에게 자랑이자 큰 힘이 돼준 할머니와 손녀의 애틋한 진심도 본 방송에서 확인할 수 있다.드라마 '언더커버 미쓰홍'에서 박신혜 옆 뽀글이로 많은 사랑을 받은 배우 최지수가 '유 퀴즈'를 찾는다. 최지수는 데뷔 11년 만에 처음 맡게 된 비중 있는 역할에 치밀하게 노력한 비하인드와 함께, 극 중 재벌 2세 강노라 역과 달리 현실에서는 안 해본 아르바이트(알바)가 없는 반전 스토리를 공개한다. IMF 시절 태어나 경제적 어려움 속 부모의 반대를 설득하며 배우의 꿈을 키운 사연도 들려준다. 또한 "학자금 대출을 갚아야 했다"며 인형탈, 물류센터, 키즈카페 등 20살 때부터 이어온 알바 경험은 물론, 드라마 대박 이후에도 주 6일 알바에 하루 오디션을 보는 바쁜 일상을 솔직하게 전한다. 특히 포토카드 공장에서 민트색 머리 지드래곤의 포토카드를 8시간 작업하며 겪은 웃픈 후유증과 '엄마'를 향한 애틋한 진심까지 털어놓으며 감동을 전할 예정이다. '유 퀴즈' 사상 눈물반 토크반으로 채워진 '프로알바러' 최지수의 진솔한 이야기를 만나본다.tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr