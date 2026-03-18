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사진=한국기업평판연구소

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드라마 배우 브랜드평판 2026년 3월 빅데이터 분석 결과, 1위 박지훈(26) 2위 이준혁 3위 신혜선 순으로 분석됐다.한국기업평판연구소는 2026년 2월 18일부터 2026년 3월 18일까지 방영한 드라마에 출연중인 배우 100명의 브랜드 빅데이터 94,148,890개를 소비자들의 브랜드 참여량, 미디어량, 소통량, 커뮤니티량으로 측정하여 브랜드평판 알고리즘으로 지수화했다. 지난 2월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 97,863,425개와 비교하면 3.80% 줄어들었다.드라마 배우 브랜드평판 분석은 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드 빅데이터 분석을 했다. 브랜드 평판지수는 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동을 평판 분석 알고리즘으로 분석하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 커뮤니티가치, 소셜가치로 분류하고 가중치를 두어 나온 지표이다.브랜드평판 빅데이터 분석은 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어의 출처와 관심도, 소비자들의 관심과 소통량, 이슈에 대한 커뮤니티 확산, 콘텐츠에 대한 반응과 인기도를 측정할 수 있다.2026년 3월 드라마 배우 브랜드평판 30위 순위는 박지훈, 이준혁, 신혜선, 문상민, 고윤정, 박신혜, 김혜윤, 한지민, 남지현, 지성, 김선호, 진세연, 로몬, 이주빈, 박진영, 이나영, 안보현, 유호정, 배인혁, 박성훈, 채종협, 조한결, 하윤경, 이기택, 이시아, 노정의, 이준영, 김민주, 함은정, 려운 순이었다.드라마 배우 브랜드평판 1위를 기록한 박지훈 브랜드는 참여지수 2,916,083 미디어지수 2,700,799 소통지수 1,870,080 커뮤니티지수 1,388,790이 되면서 브랜드평판지수 8,875,752로 분석됐다. 앞서 박지훈은 아이돌 그룹 워너원으로 활동하던 시절 데뷔곡으로 음원 차트 1위를 석권하는 기록을 세운 바 있다. 최근에는 그가 출연한 영화 ‘왕과 사는 남자’가 관객 수 1300만 명을 돌파했다는 소식이 전해지며 다시 한번 화제 되고 있다.2위, 이준혁 브랜드는 참여지수 1,050,449 미디어지수 1,022,484 소통지수 935,010 커뮤니티지수 646,494가 되면서 브랜드평판지수 3,654,437로 분석됐다.3위, 신혜선 브랜드는 참여지수 918,403 미디어지수 878,816 소통지수 1,103,547 커뮤니티지수 745,265가 되면서 브랜드평판지수 3,646,031로 분석됐다.4위, 문상민 브랜드는 참여지수 899,870 미디어지수 916,913 소통지수 939,860 커뮤니티지수 747,727이 되면서 브랜드평판지수 3,504,369로 분석됐다.5위, 고윤정 브랜드는 참여지수 769,626 미디어지수 777,791 소통지수 1,469,548 커뮤니티지수 468,948이 되면서 브랜드평판지수 3,485,913으로 분석됐다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2026년 3월 드라마 배우 브랜드평판 분석결과, 박지훈 브랜드가 1위로 분석됐다. 박지훈 브랜드는 빅데이터 링크 분석에서 '역주행하다, 조명받다, 이례적이다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '약한 영웅, 연시은, 학교폭력'이 높게 나왔다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 90.42%로 분석됐다"라고 평판 분석했다.또한 "드라마 배우 브랜드 카테고리 2026년 3월 브랜드 빅데이터 분석해보니 지난 2월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 97,863,425개와 비교하면 3.80% 줄어들었다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 0.10% 하락, 브랜드이슈 0.54% 상승, 브랜드소통 0.60% 하락, 브랜드확산 12.51% 하락했다."라고 평판 분석했다.한국기업평판연구소 (소장 구창환)는 브랜드 빅데이터를 분석하여 브랜드 평판의 변화량을 파악하고 있다. 이번 드라마 배우 브랜드평판조사는 2026년 2월 18일부터 2026년 3월 18일까지 박지훈, 이준혁, 신혜선, 문상민, 고윤정, 박신혜, 김혜윤, 한지민, 남지현, 지성, 김선호, 진세연, 로몬, 이주빈, 박진영, 이나영, 안보현, 유호정, 배인혁, 박성훈, 채종협, 조한결, 하윤경, 이기택, 이시아, 노정의, 이준영, 김민주, 함은정, 려운, 이성경, 최지수, 이이담, 고경표, 최진혁, 이일화, 오현경, 박민영, 정은채, 박희순, 이승연, 오연서, 이청아, 원진아, 박기웅, 최종환, 홍민기, 유연석, 김승수, 정혜성, 김태우, 주연우, 위하준, 홍종현, 박진희, 이미숙, 후쿠시 소타, 이시우, 하승리, 박서함, 류진, 이재인, 백진희, 금새록, 윤선우, 서현우, 한지현, 김희정, 김형묵, 조준영, 김정현, 연우진, 현우, 박은혜, 한소은, 장동주, 차서원, 하준, 유수빈, 최원영, 박건일, 황동주, 최민영, 성동일, 강석우, 이솜, 태원석, 남상지, 김민설, 최우성, 박유호, 최재성, 신재하, 김다솜, 박철호, 김경보, 박세현, 손병호, 성유빈, 김경남에 대한 브랜드 빅데이터 분석으로 이루어졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr