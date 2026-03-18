비, '살롱드립'서 예능 촬영 나체 경험 고백

'크레이지투어' 주택가 앞 풀숲서 완전 탈의

김무열은 속옷 입고, 비는 완전 벗어 화제

비가 '살롱드립'에서 '크레이지 투어' 촬영 비하인드를 전했다. / 사진='살롱드립' 영상 캡처

비가 '살롱드립'에서 '크레이지 투어' 촬영 일화를 밝혔다. / 사진='살롱드립' 영상 캡처

가수 겸 배우 비(정지훈)가 17일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에서 예능 '크레이지 투어' 촬영 중 주택가 앞 풀숲에서 나체로 옷을 갈아입은 경험을 털어놨다.17일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '싸워라 싸워라 이기는 편 우리 편! | EP. 131 비 김무열 이승훈 | 살롱드립'이라는 제목의 '살롱드립' 콘텐츠가 공개됐다.세 사람은 예능 '크레이지 투어'에 함께 출연했다. MC 장도연은 "너무 혹독하다고 느꼈던 게 있냐"며 '크레이지 투어' 촬영 에피소드를 물었다.이승훈은 "도착하자마자 당황스러웠던 게, 저희가 물에 들어가는 미션이었다. 옷은 풀숲 뒤에 가서 갈아입으면 된다더라. 저는 탈의실이 천막이라도 쳐놓는 줄 알았다"며 난감해했다. 이어 비, 김무열을 가리키며 "코리아의 대스타 분들이 풀숲 뒤에서 속옷도 벗었다"고 했다.김무열은 "아니다. 심지어 속옷을 못 벗었다. 왜냐면 그 풀숲이 산책로였다. 계속 좌우를 보면서 (사람이) 오나 안 오나 봤다"고 이야기했다. 이에 비는 "너 안 벗었냐"며 "나는 다 벗었다"고 털어놨다. 김무열은 "진짜냐. 거기 바로 앞에 건물도 있고 창문도 많았잖나"라며 당황스러워했다. 비가 "그게 어떤 기분이었냐면, 마음은 먹었다"라고 말을 잇자, 김무열은 '그래서 팬티를 벗었다고?"라며 놀랐다. 비는 "찜찜하니까. 저도 앞이 주택가인 걸 봤다. 둘 다 '빨리 끝내자'는 마음이었다. 둘 다 최선을 다했다"고 전했다.스릴을 즐기는 편이냐는 물음에 비는 "어렸을 때 좋아했다. 나이가 있으니까 위험한 걸 피하게 되더라"고 답했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr관련 주제: 비, 크레이지투어, 살롱드립, 나체촬영, 예능비하인드