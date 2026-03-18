이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 쇼트트랙 국가대표 출신 최민정이 어머니의 헌신에 대한 이야기를 전했다.18일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 최민정과 그의 어머니가 출연했다.이날 어머니는 두 딸을 홀로 키우며 훈련비와 생활비를 감당해야 했던 당시를 떠올렸다. 그는 "아르바이트도 해봤지만 너무 힘들더라. 아이를 데려다줘야 해서 쉽지 않았다"며 "결국 훈련비를 마련하기 위해 집을 팔 수밖에 없었다"고 말했다.이어 "민정이가 '왜 집이 자꾸 작아지냐'고 묻더라"며 "그래서 '너 때문에 그렇다'고 말한 적도 있다"고 전했다. 그러면서 "돈이 나올 데가 없었다"고 덧붙였다.훈련을 위해 집 이사만 무려 12번었다고. 어머니는 "도시락을 3,4개씩 준비를 했다. 빙상장, 학교, 집, 등을 데려다주면서 10년간 25만 km를 운전했다"며 "혼자 키우기가 벅차더라. 오롯이 내가 다 해야하니까"고 털어놨다.최민정은 "엄마처럼 살라고 하면 나는 절대 못 살았을 것 같다"며 "제가 운동하는 것보다 엄마가 더 힘들었을 것 같다. 잘 먹어야 하니까 저보다 일찍 일어나서 도시락도 3~4개씩 준비하시고, 훈련 끝나면 엄마는 집안일 때문에 늦게 잠드시고"며 엄마의 고생을 옆에서 지켜본 딸의 마음을 고백했다.이어 "'엄마는 도대체 언제 자고 쉬는 걸까?'라고 생각했다"며 고마운 마음을 전했다. 어머니는 "내가 고생하는 건 사치란 생각이 들더라. 딸은 몸이 부서져라 운동하니까"고 애정을 드러내 감동을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr