"시누이가 내연녀 같아" 아내 충격 사연…이호선 "둘은 이미 정서적 부부" ('이호선 상담소')

이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

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'이호선 상담소' 남편이 시누이와 각별한 관계 때문에 부부 갈등이 깊어졌다는 충격적 사연이 전해졌다.17일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에는 결혼 8년 차 부부가 출연해 고민을 털어놨다.아내는 "남편이 시누이와 일주일에 3~4번씩 통화하고, 한 번 통화하면 1시간 이상 이어진다"며 "껍데기만 나에게 장가왔지 마음은 누나와 어머니에게 가 있다. 나는 늘 뒤에 있는 느낌"이라고 토로했다.일상에서도 갈등은 이어졌다. 아내는 "함께 장을 보러 가도 나는 아이들 물건을 고르고, 남편은 시누이 선물을 먼저 챙긴다"고 말했다. "새벽 1시에 남편이 퇴근하고 '누나 집에서 치킨 먹고 올게'라고 하더라"라고 또 다른 일화도 덧붙였다.또 아이 픽업 문제로 연락했지만 남편이 "시누이와 통화 중이라 1시간 넘게 전화를 받지 않았다"고 밝혔다. 결국 감정이 폭발한 아내는 시누이를 더 이상 보지 않겠다고 선언했다.하지만 이 말은 남편을 통해 시어머니와 시누이, 심지어 시누이 남편에게까지 전달됐다. 이후 가족 단톡방에서 아내를 비난하는 메시지까지 이어졌고, 상황은 더 악화됐다.아내는 "남편이 중간에서 정리해주길 바랐지만 아무 말도 하지 않았다"며 "그게 더 큰 상처였다"고 털어놨다. 결국 우울감까지 겪은 그는 "이혼을 요구하게 됐다"고 밝혔다.이호선은 "이 집은 부부 사이에 시누이가 들어와 있는 구조"라며 "사실상 부부 침대에 시누이가 함께 있는 것과 같다"고 지적했다. 이어 "이 여성에게는 남편이 없다. 시누이의 동생만 있을 뿐"이라며 "이미 정서적 부부 관계나 다름없다"고 분석했다.또 'TCI(기질 및 성격 검사)' 결과를 언급하며 "남편은 의존도가 매우 높고, 정작 그 대상이 아내가 아니라 누나로 향해 있는 상태"고 짚었다. 그러면서 "앞으로는 부부 관계를 최우선으로 두고 기준을 세워야 한다"고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr