5형제 키우는데…정주리, 새 학기 공포 시작 "학원비 감당 안 돼"

개그우먼 정주리가 '새 학기'를 맞아 다섯 아이를 키우는 현실적인 일상을 공개했다.18일 정주리는 자신의 유튜브 채널에 "다섯 아이 등교, 등원 시키기 (feat. 새 학기의 시작)"이라는 제목의 영상을 공개했다.잠옷 차림으로 카메라 앞에 등장한 정주리는 "왜 이렇게 열이 나지?"고 말하면서도 아이들 등원 준비에 나섰다.정주리는 "초등학교 1,2,3 먼저 보내야 된다"며 분주하게 아침 식사를 준비했다. 이어 새 학기를 맞은 근황을 전하며 "요즘 집에서 전쟁을 치르고 있다"고 털어놨다.그는 "너무 힘들어서 혼이 나간 상태다. 남편이 연락이 와도 답장을 못 할 정도"라며 육아와 일상을 병행하는 고충을 전했다.특히 새 학기와 함께 달라진 학원 일정이 부담으로 다가왔다고 밝혔다. 정주리는 "아이들 의견을 반영해 학원을 조정했지만 비용이 계속 고민된다"고 말했다.이어 "수영을 주 2회 보내고 싶었지만 결국 1회로 줄였다"며 "하고 싶은 걸 다 시켜주고 싶지만 쉽지 않다. 학원비가 부담이다"며 학원비에 대한 솔직한 생각을 전했다.정주리는 "3월에는 나한테 아무도 연락 안 했으면 좋겠다. 집에서 전쟁 중이다"고 덧붙이며 웃픈 육아 현실을 전했다. 또 정주리는 "자기 전에 아픈 데가 생기고, 하고 싶은 말도 많아지고, 가렵다 그러고 주물러 달라 그러고, 엄마만 보면 앓고 본다"고 토로해 웃음을 자아냈다.한편, 정주리는 2015년 1살 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 다섯 아들을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr