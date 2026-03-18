이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

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'이호선 상담소' 28기 영자와 영철 부부가 임신과 갈등, 그리고 안타까운 유산까지 겪은 사연을 털어놨다.17일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에는 '나는 솔로' 28기 '돌싱 특집' 출연자 영철과 영자가 출연해 재혼 후 겪고 있는 현실적인 고민을 공개했다.두 사람은 연애 시절부터 갈등과 이별을 반복했다고 밝혔다. 특히 28기 영철은 "임신했을 때도 상황이 쉽지 않았다"고 당시를 떠올렸다. 또 영철은 "너무 좋지만 부담 주는 건 아닐까 생각했다. 아내의 선택을 존중하고 싶었지만 '안 낳는다'고 해서 서운하더라"고 털어놨다.28기 영자는 임신 사실을 처음 알았을 당시를 회상하며 "아이를 원했던 건 맞지만, 남편의 반응이 확신으로 느껴지지 않았다"고 털어놨다. 이어 "그때 불안감이 커지면서 결국 이별을 생각하게 됐다"고 설명했다.이후 두 사람은 관계를 이어가기로 했지만, 임신 초기 '계류유산'을 겪으며 또 한 번 큰 상처를 입었다. 28기 영자는 "독박 육아할 생각에 (영철의 반응에 대한) 확신이 없으니까 너무 힘들었다"고 당시 심경을 밝혔다.28기 영철 역시 쉽지 않았던 당시 심정을 밝혔다. 그는 "아내가 나를 믿지 못하는 상황이 힘들었다"며 "재혼인 만큼 이해하려 했지만, 감정적으로 흔들릴 수밖에 없었다"고 고백했다. 특히 28기 영자는 '전 남편의 빚과 거짓말'에 대한 트라우마를 고백했고, 이에 28기 영철 또한 "왜 전 남편의 문제까지 내가 감당해야 하는지 스스로에게 묻게 되더라"며 복잡한 심경을 드러냈다.한편 이호선 교수는 두 사람의 갈등 원인을 '불안에서 비롯된 신뢰 문제'로 짚으며, 관계 회복을 위해서는 감정 표현과 소통이 필요하다고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr