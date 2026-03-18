이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '특종세상-그때 그 사람'

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배우 김정민이 전 남자친구와의 사건 이후 생활고를 겪었다고 밝혔다.18일 유튜브 채널 '특종세상-그때 그 사람'에 올라온 영상에서 김정민은 활동을 중단하게 된 사연을 밝혔다. 김정민은 "전에 사귀었던 남자친구의 스캔들 때문에 이제 문제가 생겼고, 방송을 지금까지 쉬게 됐다"고 털어놨다.전 남자친구와 갈등은 금전 문제에서 비롯됐다고. 그는 "데이트 비용과 이사비, 월세 등을 이유로 1억 원을 요구받았고"라고 말했다. 이후 김정민은 "두려워서 돈을 돌려줬는데 다시 만나자고 했다. 그 요구를 거절하자 금액이 3억, 5억까지 커졌다"고 덧붙여 충격을 안겼다.결국 김정민은 고소를 진행했고, 상대는 유죄 판결을 받았다고. 하지만 사건이 마무리된 뒤에도 상황은 쉽게 나아지지 않았다. 김정민은 "진짜 많은 악플들이 있었다"며 "혼인 빙자부터 '꽃뱀'까지 입에 담기 힘든 말들에 시달렸다"고 고백했다."재판 결과가 나오기도 전에 이미지는 바닥으로 떨어졌고, 지금까지도 방송 활동을 거의 못하고 있다"며 '활동 중단' 이후 겪었던 힘든 심경을 털어놨다.그는 "사람들이 나를 다르게 보기 시작하면서 방송 활동도 거의 하지 못하게 됐다”며 “그 시기를 버티는 것 자체가 너무 힘들었다”고 말했다. 이어 "생활이 무너진 상태에서 몇십만 원조차 없던 순간이 있었다"며 "결국 집을 정리할 수밖에 없었다"고 덧붙였다.현재 김정민은 "지금은 진짜 제가 처한 '생활고'를 어떻게든 열심히 극복하는 게 저한테는 가장 큰 책임이다"며 "요가와 명상, 자격증 준비 등을 통해 다시 삶을 회복하기 위해 노력 중"이라고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr