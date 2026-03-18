스트레이 키즈, 데뷔 8주년 3월 25일 신곡 발매

팬덤 위한 디지털 싱글 '별, 빛 (STAY)' 공개

인천서 전석 매진 6번째 팬미팅도 개최 예정

스트레이 키즈 디지털 싱글 '별, 빛 (STAY)' 온라인 커버 이미지/ 사진 제공=JYP

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 데뷔 8주년을 맞이하는 3월 25일 신곡을 발표하고 팬들에게 선물을 전한다.스트레이 키즈는 3월 25일 디지털 싱글 '별, 빛 (STAY)'(별, 빛 (스테이))를 발매한다. 2018년 3월 25일 정식 데뷔한 스트레이 키즈는 그로부터 8년이 지난 기념일 당일, 언제나 커다란 응원을 보내주는 스테이(팬덤명: STAY)에게 음악으로 다시 한번 진심을 꺼내 보인다.신곡 발매 소식과 함께 18일 0시 공식 SNS 채널에 온라인 커버 이미지를 공개했다. 커버는 그룹의 공식 응원봉인 '나침봉'을 '별빛'의 길잡이로 활용해 '빛이 방향이 되는 순간'을 그려냈다. 스트레이 키즈 멤버들이 직접 이미지 작업에 참여해 각자의 스타일로 별을 디자인했고, 따뜻하고 감성적인 일러스트로 신곡 무드를 표현했다.오는 3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일에는 인천 인스파이어 아레나에서 '전 회차 전석 매진' 여섯 번째 공식 팬미팅 'Stray Kids 6TH FANMEETING 'STAY in Our Little House''(스테이 인 아워 리틀 하우스)를 개최하고 팬들과 추억을 쌓는다. 각 주의 마지막 공연일인 3월 29일, 4월 5일에는 오프라인 공연과 동시에 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 진행하고 더 많은 스테이와 함께한다.스트레이 키즈의 가장 소중한 마음을 전할 디지털 싱글 '별, 빛 (STAY)'는 오는 25일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr관련 주제: 스트레이 키즈, 데뷔기념일, 디지털싱글, 팬미팅