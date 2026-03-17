조이 / 사진 = 조이 SNS 캡처

그룹 레드벨벳 멤버 조이가 다이어트 후 몰라보게 달라진 비주얼을 자랑해 화제를 모았다.17일 조이는 자신의 SNS에 별도의 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 하얀 원숄더 티셔츠에 단발 헤어 스타일링을 완벽 소화한 조이의 모습이 담겼다.특히, 깊게 파인 쇄골과 훤히 드러난 직각 어깨 라인이 눈길을 끌었다. 최근 체중 감량에 성공한 조이는 과거 볼살 가득했던 귀여운 이미지를 벗고 선명한 턱선과 얇은 손목을 자랑했다.해당 사진이 게재되자 팬들은 "완전 공주님이다", "너무 말랐다. 밥 잘 먹고 다녔으면 좋겠다" 등 감탄과 우려를 동시에 표했다.한편 조이는 2021년 가수 크러쉬와 공개 열애를 알렸다. 그는 현재 인기 웹툰 원작 드라마 '유일무이 로맨스'의 주인공으로 캐스팅돼 현재 촬영 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr