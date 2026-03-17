22기 현숙, 2주만에 재결합하더니… ♥16기 광수와 대놓고 뽀뽀
‘나는 솔로’ 22기 현숙과 16기 광수가 럽스타그램을 보였다.

최근 22기 현숙은 자신의 계정에 따뜻해진 날씨에 맞춰 16기 광수와 데이트를 하는 모습을 공개했다. 16기 광수를 보는 눈에서 꿀이 뚝뚝 떨어진다. 두 사람은 뽀뽀를 하는 등 거침없는 스킨십을 보이기도 했다.
22기 현숙, 2주만에 재결합하더니… ♥16기 광수와 대놓고 뽀뽀
22기 현숙, 2주만에 재결합하더니… ♥16기 광수와 대놓고 뽀뽀
22기 현숙, 2주만에 재결합하더니… ♥16기 광수와 대놓고 뽀뽀
지난해 7월 열애를 인정한 이들은 4개월 만인 11월 결별을 알렸으나, 2주 만에 재결합했다.

16기 광수는 "사실 처음부터 염두에 두고 있었다. 이번에 더 진지하게 결혼에 대해 이야기를 나누고 있다"라고 재혼에 대해 언급했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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