연예인 걱정 필요없어…미자, 하루에 24억 매출 찍어

개그우먼 미자 모녀가 홈쇼핑으로 대박이 났다.미자는 지난 15일 자신의 SNS을 통해 홈쇼핑 화장품 판매 결과를 알렸다.어머니 전성애와 함께 홈쇼핑 방송에 출연한 미자는 1부 방송을 마치고 "시청률 내내 1등! 10억 넘게 판매 끝 현대 최고 기록! 1부 방송 대박내고 밥 먹으러 옴"이라고 적었다.이어 "또 갑니다. 2부 방송하러. 2부도 10억만 팝시다"라고 덧붙였다.2부까지 마친 미자는 "물량 없어서 사고 직전까지 갔다는. 오늘 하루 24억 XX 최고 기록"이라며 최고 매출액을 기록했단 소식을 공지했다.또 미자는 다른 홈쇼핑 방송국에 방문 후 "갔더니 벌써 소문 다 났음. 오늘 24억 역대 최고 기록 잊지 못할 거예요. 우리는 환상의 콤비"라며 전성애와의 사진을 게재했다.미자는 "오늘 방송 3개 다 전체 매진. 아침 6시 기상해서 밤 12시까지 달렸네"라고 자랑했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr