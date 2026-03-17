일리네 결혼일기

일리네 결혼일기

일리네 결혼일기

가수 에일리가 난자 채취 후 컨디션이 떨어졌다.지난 16일 유튜브 채널 ‘일리네 결혼일기’에는 ‘엄마 아빠가 되기 위한 첫 걸음, 함께 시작한 운동’이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 에일리는 난자 채취한 상태였고 “채취 후 통증은 없었다. 가스도 차고 계속 부었다. 살이 2~3kg 정도 찔 수 있다는 안내도 있었다. 화장실을 잘 못 가는 것도 힘들었다”라고 설명했다.이어 “얼마나 채취하냐에 따라 또 다르다”라고 했다. 최시훈은 “아파서 잘 걷지도 못 했다”며 “의사가 다이어트에 도움이 될만 한 건강보조식품을 먹으며 관리해도 된다더라”라고 덧붙였다.에일리는 가장 큰 부작용이 변비라고 털어놓았다. 최시훈은 "조금 움직여야 순환이 되면서 배출이 되는데, 산책을 해 보려고 하면 너무 아파서 못 걸으니까 갔다가 다시 돌아오게 되더라"라며 에일리의 상태를 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr