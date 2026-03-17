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‘용감한 형사들5’가 티저 영상을 공개했다. 한편 지난 9일 사생활 구설에 휘말린 뒤 '용감한 형사들'에서 잠정 하차한 배우 이이경이 프로그램 결국 작별 소식을 알렸다.17일 티캐스트 E채널 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 ‘용감한 형사들5’(연출 이지선) 티저 영상에는 ‘용형’ 히어로로 변신한 MC 안정환, 곽선영, 윤두준 그리고 권일용 프로파일러의 모습이 담겼다.약 1분 분량의 영상은 네 사람이 각자의 일상 속에서 충격적인 뉴스 속보를 접하는 장면으로 시작된다. 식당에서 밥을 먹고 있던 안정환은 화면 속 뉴스를 보고 “대체 뭐 하는 놈이야”라며 분노한다. 반려견 ‘에몽’이와 산책 중이던 곽선영은 옆을 지나던 행인의 휴대전화 화면을 보며 “같이 좀 볼게요”라며 다급하게 다가선다.차 안에서 이어폰으로 뉴스를 듣던 윤두준 역시 “빨리 가 봐야겠는데”라며 매니저에게 출발을 재촉한다. 이어 정장 차림의 권일용 프로파일러가 시계를 보며 다소 긴장한 표정을 짓는다.마침내 녹화장에 모인 네 사람은 초조한 표정으로 형사의 등장을 기다린다. 안정환이 “왜 아직 소식이 없는 거죠?”라고 묻자 권일용 프로파일러는 “글쎄, 쉽게 인정할 리가 없겠지”라고 답한다. 이어 곽선영은 “그런데 어떻게 잡았을까요?”, 윤두준은 “그게 제일 궁금해요”라며 사건의 전말을 전할 형사를 기다리는 모습으로 새롭게 시작될 ‘용감한 형사들5’에 대한 궁금증과 기대감을 높인다.각자 일상 속에서 사건 뉴스를 접한 뒤 녹화 현장에 모인 네 사람은 ‘용형’ 히어로로 변신해 형사들이 전달할 실제 사건 이야기에 깊이 몰입할 준비를 마친 모습이다.‘용감한 형사들’은 실제 사건을 해결한 형사들이 직접 출연해 현장에서 겪은 수사 과정을 생생하게 전하는 범죄 예능 프로그램이다. 오랜 시간 시청자들의 꾸준한 사랑 속에 시즌5까지 이어졌다. 2022년부터 프로그램을 함께 만들어온 제작진과 안정환, 권일용 프로파일러의 신뢰와 탄탄한 호흡에 더해 배우 곽선영과 가수 겸 배우 윤두준이 새롭게 합류해 색다른 케미를 예고한다. 이번 시즌 역시 실제 사건을 통해 범죄의 실체를 짚어보고 형사와 전문가들의 현장의 목소리를 담아 사건을 더욱 입체적으로 조명할 예정이다.‘용감한 형사들5’는 오는 27일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송되며, 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다. 더불어 E채널 공식 유튜브와 인스타그램에서도 프로그램에 대한 생생한 소식과 영상을 만나볼 수 있다.한편 ‘용감한 형사들’의 웹 예능 ‘형수다2’는 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 ‘형사들의 수다’를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr