사진=인플루언서 김지영 인스타그램

사진=인플루언서 김지영 유튜브 채널

인플루언서 김지영이 신혼 일상 영상 속 자신의 말투를 향한 시청자들의 지적에 입장을 전했다.김지영은 최근 유튜브 채널에서 남편과 동반 출연할 때 나타나는 말투와 관련한 의견에 답했다. 그는 "남편과 있을 때 제 말투가 불편하다는 댓글이 종종 보이더라고요. 저도 왜 그러는지는 잘 모르겠습니다"라고 설명했다.이어 "그냥 (남편이) 좋아서 혀가 막 꼬부라지나 봐요. 허허.. 과거로 돌아가서 그만하라 할 수도 없고… 이것 참 ㅋㅋ"라며 "그래도 조금씩 개선해보려고 노력해보겠습니다 ㅠㅠ"라고 덧붙였다.최근 결혼한 김지영은 유튜브를 통해 남편과의 신혼 생활과 데이트 장면을 공개하며 특유의 말투를 보였다. 이에 일부 시청자가 불편함을 호소하자 김지영은 이를 수용하고 변화를 시도하겠다는 의사를 나타냈다.한편 김지영은 지난 2월 독서모임 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼했다. 당초 4월로 예정했던 결혼식은 임신 소식을 확인한 뒤 일정을 앞당겨 진행했다. 당시 김지영은 결혼과 임신 소식을 동시에 전하며 축하를 받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr