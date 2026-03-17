‘왕사남’ 흥행이 그닥 안 기뻐…김남길 “바사삭 다 없어졌다”(‘핑계고’)

배우 김남길이 영화 '왕과 사는 남자' 흥행에 당황한 기색을 보였다.지난 14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '100분 토크는 핑계고'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 연예계 투머치토커 배우 주지훈, 김남길, 윤경호가 게스트로 나섰다.이날 김남길은 차기작 '몽유도원도'에 대해 설명하면서 “지금 장항준 감독님의 ‘왕과 사는 남자’ 때문에 같이 이슈가 되고 있다”며 “내가 거기서 세조 역할을 맡았다”고 설명했다. 이어 “우리 영화에서도 단종이 나오고 보검이는 안평대군으로 나온다”고 말했다.그러면서 “‘몽유도원도’에서는 수양대군을 대상화하지 않으려고 노력을 좀 했는데, ‘왕과 사는 남자’ 때문에 바사삭 다 없어져 버렸다. 영화의 결과라기보다 어쨌든 비슷한 이야기이고 세계관이 하나다 보니까 그런 부분이 있다”고 덧붙였다.이에 유재석은 “남길이가 표현하고 싶은 세조의 캐릭터가 있는데, 앞에서 ‘왕과 사는 남자’가 잘 되니까 관객들이 느끼는 세조 이미지와 본인이 표현하려는 캐릭터 사이의 간극을 걱정하는 것 같다”고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr