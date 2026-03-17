그룹 러블리즈 출신 이미주/사진=텐아시아 DB, 이미주 SNS

그룹 러블리즈 출신 이미주가 공중도덕을 지키지 않았단 논란에 휩싸였다.이미주는 지난 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "제목: 베란다에서"라는 문구와 함께 사진을 올렸다.공개된 사진에는 이미주가 베란다 불판 위에서 삼겹살과 마늘, 버섯 등을 굽고 있는 모습이 담겼다.해당 게시물을 접한 가족들은 "삼겹살 두 점 올린 거 열받네", "기름도 안 나오겠다", "굳이 베란다에서 안 먹어도 될 듯"이라는 댓글을 남기며 농담을 건넸다.하지만 이미주가 냄새 때문에 베란다에서 고기를 구웠다고 언급하자 일부 누리꾼 사이에서 비판이 제기됐다. 공동주택 베란다에서 고기를 굽는 행위가 이웃에게 연기와 냄새 피해를 줄 수 있다는 지적이다. 반면 또 다른 누리꾼들은 "너무 과한 지적"이라며 반박했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr