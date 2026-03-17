사진=유튜브 채널 '꽃분이(with구성환)', 구성환 SNS

배우 구성환이 반려견 꽃분이를 떠나보낸 뒤 미국 여행 중인 근황을 공개했다.유튜브 채널 '꽃분이(with구성환)'에는 16일 '추억은 가슴에 묻고 미련을 버려'라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에서 구성환은 미국의 자연을 배경으로 한 여행 일상을 공유했다. 그는 사막 지형의 절경이 특징인 미국 레드락 캐년을 방문해 "꼭 한번 와 보고 싶었던 곳"이라고 설명했다.구성환은 붉은 바위 절벽이 길게 이어진 풍경을 두고 "영화 속 한 장면 같은 곳"이라며 감탄했다. 인적이 드문 자연 속에서 걷기를 즐기는 등 여유로운 시간을 보내는 모습도 담겼다.그는 최근 근황과 관련해 "삶에는 좋은 날도 있고 힘든 날도 있지만 제 마음속에 묻어두고 왔다"고 전했다. 이어 "한 2주간은 정말 죽을 뻔했다"면서도 "많이 걷고 좋은 것을 보며 긍정적인 에너지를 얻고 있다"고 털어놨다.하루에 4시간에서 6시간가량 걷는다는 구성환은 "활동적으로 지내다 보면 더 좋은 에너지가 생기는 것 같다"며 건강한 일상의 중요성을 짚었다.해외에서 다양한 문화를 경험하는 것에 대해서는 "나라별 장점을 배우고 받아들이려고 노력한다"고 여행의 의미를 덧붙였다.앞서 구성환은 지난달 "내 딸이자 여동생, 내 짝궁이었던 꽃분이가 2월 14일 무지개다리를 건넜다"고 밝힌 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr