사진 = tvN '세이렌' 캡처

사진 = tvN '세이렌' 캡처

박민영이 김정현 제안에 끄덕 없는 모습을 보였다.16일 밤 8시 50분 방송된 tvN '세이렌'(연출 김철규/ 극본 이영)5회에서는 백준범(김정현 분) 제안에 끄덕 없는 한설아(박민영 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 송재욱(허재호 분)은 백준범에게 "이 보다 더 좋은 제안은 받기 힘드실 거다"며 "이 작품이 그 아무나 들어올 수 없는 판이라 우려는 되시겠지만 저희 측에서 러닝메이트를 붙여서라도 낙찰가는 보장하겠다"고 했다.이에 백준범은 "제가 이사님께 위탁하면 한 수석은 어떻게 되냐"며 한설아를 언급했다. 송재욱은 "아시겠지만 한 수석이 최근에 문제가 좀 많이 않았냐"며 "그쪽은 어차피 갈 사람이고 앞으로 오래 보실 쪽이랑 거래를 하셔야 할 거 아니냐"고 했다.그러자 백준범은 "이 타이밍에 완전히 밟아버리려고 하시는거냐"고 했고 송재욱은 "뭐 프로의 세계가 다 이런 거 아니겠냐"고 했다. 백준범은 "살벌하다"며 "그래서 이래서 안 수석이 내 부탁을 들어준 건가"고 중얼거렸다.이때 한설아가 등장했고 놀란 송재욱에게 백준범은 "이렇게 된 김에 교통 정리 하자"며 "신사업으로 핀테크를 이용한 미술품 공동 구매를 준비하고 있다"고 했다. 이어 "라인업에 자문을 해줄 전문가가 필요했는데 한 수석이 맡아주겠다 했다"고 했다. 한설아는 "회장님께서도 최선을 다해보라고 하셨다"고 했다.이에 분노한 송재욱은 나가러볐고 백준범은 한설아에게 "솔직히 제 욕심으로 자문보다 더 큰 걸 받아내고 싶다"며 "앞으로 그대의 작품 사업을 이끌어갈 대표로 어떠시냐"고 제안했다. 하지만 한설아는 "감사합니다만 전 로열에서 꼭 해야 할 일이 있다"고 거절했다.그러자 백준범은 "스톱옵션으로 지분의 5% 그리고 지금 연봉의 두배를 드리겠다"고 했다. 하지만 한설아는 "돈 때문에 움직일 생각은 없다"고 또 거절했다. 백준범은 "아 명예도 아니고 돈도 아니다"며 "그럼 대체 우리 한설아 씨 목표가 뭐냐"고 했고 한설아는 의미심장한 표정을 지었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr