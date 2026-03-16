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2012년 방송된 Mnet '보이스 코리아'에서 우승하며 이름을 알린 가수 손승연이 '1등들'에서 김기태와 새로운 라이벌 구도를 형성했다. 그는 과거 15kg 감량 사실을 밝히며 또 한 번 화제를 되기도 했다.지난 15일 방송된 MBC '1등들'에서 손승연은 두 번째 맞짱 전에 출전했다. 지난주 줄 세우기 전에서 3등으로 맞짱 전에 올라오며 두 번째 트로피를 노리는 손승연은 첫 번째 맞짱 전에서 1등 자리를 두고 박빙의 승부를 펼쳤던 김기태와의 맞대결이 성사됐다.손승연은 새로운 라이벌 구도가 형성된 김기태를 향해 "1등 트로피는 아무나 가져가는 게 아니다. 선곡을 굉장히 신중하게 했는데 제가 계산한 게 맞는다면 순조롭게 승리를 거둘 것 같다"며 윤하의 '오르트구름'으로 승부수를 던졌다.선공에 나선 손승연은 리드미컬한 록 사운드에 맞춰 특유의 시원하고 경쾌한 보컬로 무대를 가득 채웠다. 그동안 다채로운 장르와 매력을 뽐내온 손승연은 '오르트구름'을 통해 자신만의 음악적 스펙트럼을 증명했다.손승연의 무대에 이예준은 "괴물 보컬이 맞다"며 혀를 내둘렀고 상대인 김기태 역시 "손승연의 무대를 보면 너무 잘해서 짜증이 난다. 어떻게 이겨야 할지 모르겠다"고 극도의 긴장감을 키웠다.그러나 완벽한 무대에도 불구하고 임팩트를 위해 짧은 엔딩으로 끝낸 손승연의 무대는 미투표자가 다수 발생하는 사상 초유의 사태가 발생했고 손승연은 "내 무대의 완성도를 위해 임팩트 있는 엔딩을 선택했는데 당황스럽다”고 진한 아쉬움을 내비쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr