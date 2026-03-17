사진=KBS

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윤종훈, 엄현경, 정윤, 윤다영이 범상치 않은 티키타카로 평일 안방극장을 발칵 뒤집는다.3월 30일(월) 첫 방송 예정인 KBS 1TV 새 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'은 세상 제일 완벽남과 허당녀의 일촉즉발 생사 쟁탈전으로 저마다 '내 인생의 주인공'이 되고픈, 다양한 세대가 만들어가는 멜로 가족 드라마다.'기쁜 우리 좋은 날'은 '한 번 다녀왔습니다', '아버지가 이상해' 등에서 따뜻하고 세심한 연출력을 인정받은 이재상 감독과 '수지맞은 우리', '아모르 파티-사랑하라, 지금' 등에서 트렌디한 필력을 뽐낸 남선혜 작가가 의기투합한 작품으로 첫 방송 전부터 높은 관심을 받고 있다.16일 공개된 2차 티저 영상은 윤종훈, 엄현경, 정윤, 윤다영의 시끌벅적한 소동극을 유쾌하게 그려내며 웃음을 자아낸다.공개된 영상에는 "내 애를 돌려줘"라는 조은애(엄현경 분)의 강렬한 외침으로 포문을 연다. 고결(윤종훈 분)은 시위 중인 그를 피해 급히 자리를 뜨고, 여기에 '내 인생이 통째로 도둑 맞았다'는 카피가 더해지며 고결과 조은애가 어떤 사연으로 얽힌 것인지 궁금증을 자극한다.고민호(정윤 분)는 무슨 일인지 조은애를 향해 "절대 합의나 선처 없습니다"라고 못을 박아 긴장감을 조성한다. 냉소적 태도도 잠시, 다음 장면에서 고민호는 서승리(윤다영 분)로부터 물벼락을 맞아 코믹한 반전을 선사한다. 이렇듯 다양한 등장인물들의 예측할 수 없는 캐릭터 플레이는 극의 흥미진진함을 한층 살릴 예정이다.유치장에 갇힌 조은애는 자신을 찾아온 고결에게 사자후를 내뱉어 그를 놀라게 한다. 고결은 "어떻게 이렇게 피도 눈물도 없을 수가 있냐"고 묻는 조은애에게 "여긴 정글"이라며 냉랭히 맞선다. 조은애가 그토록 부르짖던 '내 새끼'의 정체가 AI 친구 '조이'임이 밝혀지고 그의 결의에 찬 표정이 엔딩을 장식하며 생사를 건 두 남녀의 고군분투기에 대한 기대를 증폭시킨다.이처럼 '기쁜 우리 좋은 날'은 윤종훈, 엄현경, 정윤, 윤다영이 현실이라는 '정글'에서 살아남기 위해 각자의 방식으로 분투하는 모습을 그려내며 시청자들에게 웃음과 공감을 선사할 전망이다. 네 사람의 연기 호흡이 어떻게 빛을 발할지 곧 안방극장을 찾아올 첫 방송이 기다려진다.'기쁜 우리 좋은 날'은 '마리와 별난 아빠들' 후속으로 3월 30일(월) 첫 방송 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr