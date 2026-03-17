텐아시아 DB

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트와이스 사나가 로맨틱한 스타일링을 보였다.최근 사나는 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 지하 1층 더크라운에서 열린 프라다 화이트 썬(Prada White Sun) 오픈행사에 참석해 자리를 빛냈다.이날 사나는 슬립 드레스에 프라다 미니백을 들었다. 청순하면서도 여성스러운 분위기를 강조한 사나다. 특히 미니백은 캔버스와 가죽 믹스 소재로 이뤄져있으며 모서리와 손잡이는 베이지 컬러의 가죽 트리밍이 적용됐다.한편 트와이스는 최근 미니 13집 위드 유-스(With YOU-th)로 미국 빌보드 메인 차트 빌보드 200 1위에 오르는 등 커리어 하이를 경신하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr