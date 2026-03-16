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'미스터트롯3' TOP7 두번째 전국투어 서울콘서트의 티켓 판매가 부진하다.16일 오전 11시 40분 기준 티켓 판매 사이트에 따르면 오는 21일과 22일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열리는 '미스터트롯3' 콘서트는 아직 빈자리가 많이 남아있다. 먼저 21일의 경우 오후 1시에는 R석이 남아있고 특히 오후 6시에는 SR석은 물론, R석이 300석 이상 남아있다. 22일 역시 오후 1시에 SR석과 R석이 남아있고, 오후 6시에는 R석이 200석 이상 빈자리로 되어있다.SR석은 15만 4000원, R석은 14만 3000원이다. 공연은 이번주다. 일주일도 남지 않은 상황에서 매진 소식이 들려오지 않아 '미스터트롯3' TOP7도 곤란할 터다. 업계는 이번 공연이 두번째 전국투어인데다가 '미스트롯4', '현역가왕3' 등의 콘서트도 열려 판매가 부진한 것으로 분석하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr