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'돌싱글즈' 이아영의 결혼 준비가 멈췄다.16일 이아영은 자신의 계정에 팬들과 무물을 진행했다. 한 팬은 "언니 오새 이것저것 준비로 바쁘셨군요! 라방 안본지 되게 오래된 거 같아요 ㅎㅎ 라방 보고싶어요"라고 남겼다.그러자 이아영은 "이거 + 엠보랑 멍 투성이에요. 결혼 준비는 진짜 정말 너무 막막해서 잠시 킵"이라고 답글을 남겼다. 공개된 사진 속 이아영은 피부 시술을 받고 다운타임을 지나는 중이다.2013 미스맥심 콘테스트(미맥콘) 준우승에 빛나는 이아영은 3년간의 결혼 생활 끝에 이혼했으며 슬하에 비양육 중인 딸이 있는 것으로 알려졌다. '돌싱글즈1' 출연 당시 남성 출연자 추성연과 최종 커플이 됐으나 현실적인 이유로 실제 연인 관계로 발전하지는 못했다.서울대 출신의 변호사인 심규덕은 '돌싱글즈5'에 출연한 이력이 있다. 당시 심규덕은 박혜경이 최종 커플이 됐고 이후 한 달여 간 만남을 이어갔으나 헤어졌다고 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr