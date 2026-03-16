사진=아카데미 시상식 SNS

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')의 OST '골든(Golden)'이 제98회 아카데미 시상식의 축하 무대 곡이 됐다.15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 '제98회 아카데미 시상식'이 개최됐다.이재와 오드리, 레이 아미는 '케데헌'의 OST '골든'로 이번 시상식 축하 무대를 꾸몄다. 이들이 등장하기 전 한복을 입은 무용수들이 오프닝 퍼포먼스를 펼쳤다. 직후 세 사람은 화이트 의상을 입고 무대에 나타나 '골든'을 부르며 객석의 환호를 이끌어냈다.'케데헌'은 이날 장편 애니메이션상 수상의 영예를 안았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr