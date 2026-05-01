모델 겸 배우 안재현 / 사진=텐아시아 DB

배우 강소라

배우 안재현

'2026 코리아국제스트리밍페스티벌(KISF 2026)'의 공식 행사인 '글로벌OTT어워즈'의 사회자로 배우 강소라와 안재현이 선정됐다.글로벌OTT어워즈는 전 세계 스트리밍 콘텐츠의 성과를 조명하는 KISF 2026의 공식 행사로, 오는 6월 20일 부산 영화의전당 야외극장(루프씨어터)에서 열린다. 시상식은 스트리밍 시대를 이끄는 플랫폼과 크리에이터, 콘텐츠를 한자리에서 조명하며, 드라마와 예능 등 장르를 아우르는 글로벌 미디어 화합의 장으로 꾸며질 예정이다.탄탄한 연기력과 세련된 이미지로 꾸준히 사랑받아온 강소라는 다수의 시상식 진행 경험을 바탕으로 안정감 있는 무대를 선보여 왔다. 또한 유창한 영어 실력을 갖춰 국제적 행사에 적합한 사회자로 평가된다. 최근 다양한 콘텐츠 채널을 통해 대중과 자연스럽게 소통하며 진정성 있는 매력을 발산하고 있어, 그녀 특유의 밝고 차분한 진행 방식이 시상식의 흐름을 한층 매끄럽게 이끌 것으로 기대된다.공동 사회를 맡은 안재현은 드라마와 예능을 넘나들며 폭넓은 활동을 이어온 배우다. 현재 출연 중인 예능 프로그램 '구기동 프렌즈'에서 보여준 순발력과 재치 있는 입담은 시상식 현장에 활기를 불어넣고, 특유의 유머 감각으로 관객과의 거리를 좁히며 친근한 분위기를 만들어낼 것으로 기대된다.KISF는 강소라와 안재현의 조화로운 호흡이 글로벌OTT어워즈의 무대를 더욱 빛나게 할 것이라며, 관객과 아티스트, 산업 관계자가 함께 호흡하고 즐길 수 있는 특별한 무대를 선보이겠다고 밝혔다.한편 KISF 2026은 오는 6월 18일부터 21일까지 4일간 영화의전당 일원에서 열린다. 글로벌OTT어워즈 사회자 공개를 시작으로, 관심이 집중되는 주요 부문 후보작과 후보자 발표가 5월 12일 예정돼 시상식을 향한 기대감이 한층 고조될 것으로 보인다. 또한 OST 콘서트 티켓 예매 등 다양한 소식을 순차적으로 공개할 예정이며, 자세한 사항은 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr