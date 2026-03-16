사진=루크미디어

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아이독돌 그룹 골든차일드 출신 배우 최보민이 국내 첫 단독 팬 미팅을 성황리에 마무리했다. 앞서 그는 2019년 플레이리스트 '에이틴 시즌2'에 출연해 이나은과 핑크빛 호흡을 맞추며 인기를 끌었다.최보민은 지난 14일 서울 홍대 H-STAGE에서 국내 첫 단독 팬 미팅 'My Sweet day, BOMIN'을 개최하고 팬들과 만났다. 이번 팬 미팅은 화이트데이를 맞아 마련된 자리로, 오후 1시와 5시 총 두 차례 공연으로 진행됐다.이날 '아임 인 러브(I'm In Love)' 커버 무대로 팬 미팅의 포문을 연 최보민은 "오늘이 화이트데이다. 달콤한 날을 팬들과 함께 보내고 싶어 이번 팬 미팅을 준비하게 됐다"라며 "이 시간이 여러분에게도 달콤한 하루로 남았으면 좋겠다"라고 전해 현장 분위기를 달콤하게 물들였다.최보민은 국내 첫 팬 미팅을 위해 다양한 코너를 준비해 즐거움을 더했다. Q&A 시간을 통해 팬들이 사전에 작성한 질문에 답하며 궁금증을 해소했고, 평소 들고 다니는 아이템을 소개하는 ‘왓츠 인 마이 백(What's In My Bag)'으로 의미 있는 소장품들을 공개하며 팬들과 한층 가까이 소통했다.그뿐만 아니라 최보민은 코르티스(CORTIS)의 '고!(GO!)', '패션(FaSHioN)', 투어스(TWS)의 '오버드라이브(OVERDRIVE)', 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 애니, 우찬의 '웨어 유 엣(WHERE YOU AT)', 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)의 '오늘만 I LOVE YOU', 에픽하이(Epik High)의 '러브 러브 러브(LOVE LOVE LOVE)' 등 댄스 챌린지 메들리 무대를 선보이며 완벽한 퍼포먼스로 가수로서 매력도 함께 보여줬다.이번 팬미팅은 골든차일드(Golden Child) 멤버들의 지원사격이 이어지며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌었다. 1회차 공연에는 홍주찬이 깜짝 등장해 '싱잉 인 더 레인(Singing In The Rain)' 듀엣 무대를 꾸몄고, 2회차 공연에서는 이장준과 TAG가 함께한 '퍼포즈(Purpose)' 무대를 선보이며 관객들에게 잊지 못할 추억을 선사했고 이대열, 김동현 또한 참석해 특급 의리를 과시했다.멤버들과 함께하는 특별한 시간도 마련됐다. 이모티콘으로 표현한 골든차일드 노래 맞히기와 뮤직비디오 장면을 보고 곡 제목을 맞히는 퀴즈가 진행됐고, 최보민의 애장품 증정 이벤트까지 이어지며 현장 열기를 뜨겁게 달궜다.최보민을 집중적으로 탐구하는 시간도 이어졌다. '에이틴'의 류주하, '그림자 미녀' 김호인, '날 녹여주오' 황지훈, '18 어게인' 서지호, '괴기열차' 우진, '스피릿 핑거스' 구선호 등 출연작들의 비하인드를 전하며 배우 최보민으로서의 생각과 이야기를 진솔하게 풀어냈다.공연 말미에는 관객들과 함께 단체 사진을 촬영하며 또 하나의 추억을 남긴 최보민은 "화이트데이를 저와 함께 보내줘서 고맙다. 오늘이 여러분에게도 달콤하고 따뜻한 기억으로 남았으면 좋겠다"라고 소감을 전했다. 이어 마지막 곡 '아름다운 한 사람'을 열창하며 단독 팬 미팅을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr