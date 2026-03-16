메기 강 감독(가운데). / 사진=아카데미 SNS
메기 강 감독(가운데). / 사진=아카데미 SNS
넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')가 제98회 아카데미 장편 애니메이션상을 수상했다.

15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 '제98회 아카데미 시상식'이 개최됐다.
사진제공=넷플릭스
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'케데헌'은 장편 애니메이션상 수상의 영예를 안았다. '케이팝 데몬 헌터스'는 '아르코', '엘리오', '리틀 아멜리', '주토피아2' 등과 경쟁을 벌였다.

트로피를 받은 메기 강 감독은 "아카데미를 비롯해 우리를 이 자리까지 오게 해 준 분들에게 감사하다"고 소감을 밝혔다. 또한 "나처럼 생긴 주인공들의 영화를 이제야 만들어 미안하다. 이제 다음 세대를 기다리지 않아도 된다. 이 영화는 한국과 전 세계 한국인을 위한 것"이라며 감격의 눈물을 보였다.

'케데헌'은 주제가상 부문에서도 '골든(Golden)이 유력 수상 후보로 거론되고 있다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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