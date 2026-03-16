메기 강 감독(가운데). / 사진=아카데미 SNS

사진제공=넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')가 제98회 아카데미 장편 애니메이션상을 수상했다.15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 '제98회 아카데미 시상식'이 개최됐다.'케데헌'은 장편 애니메이션상 수상의 영예를 안았다. '케이팝 데몬 헌터스'는 '아르코', '엘리오', '리틀 아멜리', '주토피아2' 등과 경쟁을 벌였다.트로피를 받은 메기 강 감독은 "아카데미를 비롯해 우리를 이 자리까지 오게 해 준 분들에게 감사하다"고 소감을 밝혔다. 또한 "나처럼 생긴 주인공들의 영화를 이제야 만들어 미안하다. 이제 다음 세대를 기다리지 않아도 된다. 이 영화는 한국과 전 세계 한국인을 위한 것"이라며 감격의 눈물을 보였다.'케데헌'은 주제가상 부문에서도 '골든(Golden)이 유력 수상 후보로 거론되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr