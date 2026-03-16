소이현, 끝내 집 나갔다…♥남편 진심어린 사과에 눈물, 숨겨진 과거 '충격' ('사랑처방')[종합]

사진제공=KBS

진세연과 박기웅이 험난하고도 달콤한 비밀 연애의 서막을 알렸다.지난 15일 방송된 KBS2 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 14회에서는 차세리(소이현 분)의 부재로 혼란에 빠진 양씨 집안과 이사 포기를 결정한 공씨 집안의 이야기가 그려졌다.이날 방송에서 양동익(김형묵 분)은 아내 차세리의 가출로 좌절했다. 아내를 찾아 헤매던 양동익 앞에 분노한 공정한(김승수 분)이 나타났고, 비밀리에 추진하던 이사 철회 공조를 한성미(유호정 분)에게 폭로한 것에 대해 항의했다. 양동익 역시 계획을 번복한 공정한을 탓하며 맞섰고, 두 집안의 갈등은 극으로 치달았다.차세리는 과거 인연이 있는 성당 수녀님을 찾아가 마음을 추슬렀다. 그 사이 양동익은 집안 대소사를 묵묵히 감당해 온 아내의 애정을 떠올리며 뒤늦은 후회의 눈물을 쏟았다. 이에 양현빈(박기웅 분)은 새어머니가 좋아하는 음식을 아는 사람이 있냐며 일침을 가했고, 비로소 반성한 가족들은 각자의 진심을 차세리에게 문자로 전했다. 결국 집으로 돌아온 차세리는 가족들의 깜짝 사과 이벤트에 응답하며 눈물 어린 재회를 이뤘다.공정한과 한성미 부부 역시 서로의 속마음을 확인했다. 공정한은 평생을 몸담은 온정을 떠나는 것에 대한 두려움과 집을 나간 아버지 없이도 병원을 잘 지키고 있음을 증명하고 싶었던 속내를 고백했다. 이후 공씨 집안은 이사 포기와 공정한의 방송 출연을 전격 결정하며 갈등의 종지부를 찍었다.그런가 하면 본격적인 연애를 시작한 공주아(진세연 분)와 양현빈은 비밀 연애 지침을 세웠다. 시간차 출퇴근, 회사 내 적정 거리 유지, 멜로 눈빛 금지 등의 사투를 벌였지만 오히려 너무 공적인 태도가 주변의 의심을 사며 웃음을 자아냈다. 또한 공대한(최대철 분)과 양동숙(조미령 분) 사이에도 묘한 기류가 포착됐다. 자신을 챙겨준 공대한에게 “참 좋은 사람”이라며 고마움을 전하는 양동숙과 그 말에 설렘을 감추지 못하는 공대한의 모습은 새로운 로맨스의 탄생을 예고했다.방송 말미에는 차세리의 충격적인 비밀의 단서가 드러나며 새로운 이야기의 국면을 암시했다. 차세리가 수녀원에서 가져온 액자 속 아기 사진이 최민서(박리원 분)의 목걸이 속 사진과 동일했던 것. 앞서 최민서는 공우재와 함께 길에 쓰러진 행인을 구하며 강렬하게 첫 등장한 데 이어, 공우재가 알바를 구하러 간 고깃집 알바생으로 재회해 묘한 기류를 형성한 바 있다. 그런 그가 차세리의 숨겨진 과거와 맞물리면서 이들을 둘러싼 심상치 않은 인연에 다음 방송을 향한 기대감을 더했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr