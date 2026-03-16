사진=유튜브 채널 '요정재형' 캡처

사진=유튜브 채널 '요정재형' 캡처

가수 이소라가 과거 음악 경연 프로그램 출연 당시 가수 김건모의 탈락에 감정적으로 반응했던 것에 대해 언급했다.지난 15일 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 이소라는 MBC '나는 가수다' 출연 계기에 대해 "평소 신뢰하던 제작진의 요청을 물리치기 어려웠다"라고 설명했다. 평소 대외 활동이 적은 편이었으나 인적 관계를 바탕으로 참여를 결정했다는 취지다.또 그는 당시 논란이 됐던 가수 김건모의 탈락에 불만을 표했던 것에 대해 입장을 전했다. 이소라는 당시 본인의 반응이 개인적 친분에서 비롯된 것이 아니었음을 분명히 했다. 그는 "가수들 사이에도 팬으로서 느끼는 마음이 있다"라며 "단순히 팬의 관점에서 해당 가수가 무대를 떠나는 상황이 아쉬워 감정을 여과 없이 표현했다"라고 회상했다. 이어 이소라는 "당시 사회적 경험이 부족해 미숙하게 행동했던 측면이 있다"라고 덧붙였다.이소라는 "논란을 겪으며 본인이 진행자라는 사실과 본인 역시 탈락 가능성이 있는 출연자라는 점을 체감했다"라며 "그 시점부터 보다 정중한 태도로 진행에 나섰다"라고 밝혔다.이소라는 이 일련의 과정이 본인의 가치관을 유연하게 만드는 계기가 됐다고 전했다. 그는 "개인적인 고집을 덜어내며 타인을 이해하는 폭이 넓어졌다"라며 "인생은 주변 사람들과 함께 나아가는 것임을 깨닫게 됐다"라고 말했다.이소라는 2011년 방영된 '나는 가수다'에서 첫 탈락자로 김건모가 호명되자 진행자임에도 불구하고 감정적인 반응을 보였다는 지적을 받았다. 당시 결과에 불복하는 분위기 속에 탈락자에게 재도전 기회가 부여되면서 프로그램의 공정성 논란이 제기된 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr