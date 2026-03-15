사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 김종국이 건강 이상을 고백했다.15일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 '활력 충전도 스피드인가 봄' 레이스 편으로, 쇼트트랙 국가대표 선수 최민정, 노도희, 이준서, 이정민, 신동민이 출연했다.이날 오프닝에서는 김종국이 건강 이상 근황을 전했다. 하하의 부축을 받고 들어온 그는 "생전 들어보지도 못한 이상한 병에 걸렸다"며 달팽이관에 문제가 생겼다고 밝혔다.지석진은 "균형감각에 문제가 있는 것 같다"고 설명하자, 유재석은 "몸이 안 좋으니 들어가서 쉬라고 했는데, 안 들어간다"고 전했다. 김종국은 "어머니께 연락했더니 '그래도 촬영은 가야 하지 않겠냐'고 하시더라"면서 "어릴 때도 '아플 거면 학교에서 아프라'는 주의였다"고 털어놨다.김종국은 현재 건강 이상이 일시적인 상태라고 강조하며 "일주일 정도 지나면 괜찮아진다고 하더라"고 이야기했다.게스트와 미션 수행 중 지예은과 양세찬은 핑크빛 러브라인을 드러냈다. 양세찬이 인라인스케이트를 신는 지예은을 도와준 것.옆에서 지켜보던 하하는 "남친 지극 정성이네"라면서도 "너네 안 된다에 100% 건다"고 말했다. 지예은은 "날 너무 좋아한다. 지금 약간 마음이 열렸다"며 미소를 보였고, 양세찬은 부정하지 않았다.하하와 지예은은 티격태격 케미를 발산했다. 벌칙공이 자동 지급되는 팀원 투표 중 하하가 팀원들과 짜고 지예은에게 몰표를 선사한 것. 하하는 "나도 망하지만 너도 망해라. 이게 런닝맨의 모토"라고 말했고, 지석진 또한 "남 잘되는 꼴은 못 보는 게 런닝맨 정신"이라며 너스레를 떨었다.송지효는 자신에게 몰표 하려는 양세찬에게 "나 몰지 말라고! 넌 이제 앞으로 나랑 전쟁이야. 3주 전부터 나한테 딱 걸렸다"며 분개해 웃음을 자아냈다. 선전포고에 당황한 양세찬은 "이런 게임이야"라면서도 송지효 몰기를 멈추지 않아 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr