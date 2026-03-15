사진 = 한지민 인스타그램

사진 = 한지민 인스타그램

사진 = 한지민 인스타그램

사진 = 한지민 인스타그램

배우 한지민의 동안 미모가 부러움을 자아내고 있다.최근 한지민은 자신의 인스타그램에 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'의 홍보 멘트와 함께 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 한지민은 따뜻한 햇살이 들어오는 실내 공간에서 거울을 바라보며 휴대폰으로 셀카를 찍는 모습으로 시선을 끈다. 목재 프레임의 둥근 거울 앞 화장대에는 화장품과 스킨케어 제품들이 놓여 있고 뒤쪽에는 원목 침대와 흰 침구가 정돈된 침실 공간이 보이며 천장에는 목재 구조와 둥근 조명이 어우러져 아늑한 분위기를 만든다.한지민은 밝은 아이보리 톤의 상의를 입고 긴 머리를 자연스럽게 내린 채 곰 캐릭터가 그려진 휴대폰 케이스를 들고 거울 속 자신을 바라보고 있다. 또 다른 사진에서는 기차 좌석에 앉아 카메라를 바라보며 셀카를 찍은 모습이 담겨 있으며 회색 집업 상의를 입은 편안한 차림에 창밖으로 들어오는 햇빛이 얼굴을 부드럽게 비추고 뒤쪽에는 줄지어 놓인 좌석과 창밖 풍경이 이어지며 이동 중의 분위기가 전해진다.이어 근접 촬영된 사진에서는 휴대폰을 들고 있는 손과 함께 얼굴이 가까이 담겨 있으며 귀여운 폰 케이스와 작은 꽃 모양 장식이 보이고 단정한 메이크업과 또렷한 눈매가 화면 가까이에서 강조된다.마지막 사진에서는 나무 가구로 채워진 실내 공간에서 의자에 앉아 두 무릎을 끌어안은 채 앉아 있는 모습이 담겨 있는데 핑크색 스트라이프 카디건과 같은 색감의 팬츠를 입고 포근한 양말을 신은 편안한 차림이 눈에 띄며 뒤쪽 선반에는 책과 소품, 액자와 상장 등이 놓여 있어 생활감 있는 공간의 분위기가 함께 전해진다.이를 본 팬들은 "방부제 미모" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "한지민 배우님 너무 예쁘시고 잘어울리세요 " "진심으로 이뻐요" "사진 짱 이뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1982년생인 한지민은 10살 연하의 밴드 잔나비 멤버 최정훈과 공개 열애 중이다. 또 한지민은 현재 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 배우 박성훈과 호흡을 맞추고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr