사진 = 박성훈 인스타그램

사진 = 박성훈 인스타그램

사진 = 박성훈 인스타그램

사진 = 박성훈 인스타그램

배우 박성훈이 멋스러운 비주얼을 자랑해 시선을 모은다.최근 박성훈은 자신의 인스타그램에 브랜드 홍보 멘트와 함께 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박성훈은 명품 브랜드 트렌치코트를 입은 채 회색빛이 도는 넓은 콘크리트 벽 앞에 서서 자연스럽게 몸을 기대거나 고개를 살짝 돌린 채 카메라를 바라보고 있다.검은 머리를 단정하게 넘긴 스타일에 브라운 톤 트렌치코트를 걸치고 코트 안에는 블랙 상의를 매치해 전체적으로 차분하고 세련된 분위기를 만든다.트렌치코트의 카라를 세웠을 때 드러나는 체크 패턴 안감이 목선을 따라 포인트를 주고 두 손을 코트 주머니에 넣은 편안한 자세와 살짝 미소 짓는 표정이 자연스러운 분위기를 더한다. 또 다른 사진에서는 같은 공간에서 측면을 향해 고개를 돌린 모습으로 촬영되어 트렌치코트의 실루엣과 카라 디테일이 더욱 또렷하게 드러난다.이를 본 팬들은 "열렬한 팬이에요" "늘 응원합니다" "너무 멋지다" "화이팅" "드라마 잘 보고 있어요" "잘생겼다" 등의 댓글을 달았다.한편 넷플릭스 드라마 '더글로리'에서 '전재준' 역으로 대중의 눈도장을 제대로 찍은 박성훈은 넷플릭스 '오징어게임'에서도 뛰어난 연기력을 자랑했다. 현재 박성훈은 배우 한지민과 함께 '미혼남녀의 호율적 만남'에 출연 중이다. '미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr