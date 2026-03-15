'나경은♥' 유재석, 결혼 생활 후회했다…"아내가 이젠 싫다고, 다 때가 있더라" ('놀뭐')[종합]

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유재석이 아내 나경은과 커플티를 입지 못했던 것을 후회했다.지난 14일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에는 허경환이 고정 멤버로 첫 출근한 ㄱ운데, 김광규의 일상을 외롭지 않게 만들 'AI가 정해주는 하루' 편이 담겼다.이날 AI는 다같이 단체복 쇼핑을 할 것을 제안했다. 단체복 선택에 대해서는 "재석이가 정하는 게 제일 깔끔하다. 재석이가 코디 하면 다들 군말 없을 것"이라고 말했다.이들은 김광규가 자주 가는 '송현아' 아울렛으로 향했고, 유재석은 검은색 가디건과 셔츠, 회색 트레이닝 바지로 단체복을 맞췄다.이후 멤버들은 AI가 추천한 대로 한정식 집에서 식사를 마치고 산책에 나섰다. 유재석은 "신혼 때 경은이가 커플 옷을 그렇게 입자고 했는데 내가 싫다고 했다. 요즘은 내가 맞춰 입고 싶은데 경은이가 싫다고 한다. 그래서 후회된다. 신혼 때 커플 티 입자고 하면 입을걸"이라고 밝혔다.이에 주우재가 "형은 그런 거 또 안 좋아하는 스타일이니까. 나는 여자친구가 입자고 하면 입을 수 있다"고 하자 유재석은 "입어라. 지나고 나니까 다 때가 있더라"라고 조언했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr