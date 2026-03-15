'나경은♥' 유재석, 결혼 생활 후회했다…"아내가 이젠 싫다고, 다 때가 있더라" ('놀뭐')[종합]

사진=텐아시아DB
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유재석이 아내 나경은과 커플티를 입지 못했던 것을 후회했다.

지난 14일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에는 허경환이 고정 멤버로 첫 출근한 ㄱ운데, 김광규의 일상을 외롭지 않게 만들 'AI가 정해주는 하루' 편이 담겼다.

이날 AI는 다같이 단체복 쇼핑을 할 것을 제안했다. 단체복 선택에 대해서는 "재석이가 정하는 게 제일 깔끔하다. 재석이가 코디 하면 다들 군말 없을 것"이라고 말했다.

이들은 김광규가 자주 가는 '송현아' 아울렛으로 향했고, 유재석은 검은색 가디건과 셔츠, 회색 트레이닝 바지로 단체복을 맞췄다.
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이후 멤버들은 AI가 추천한 대로 한정식 집에서 식사를 마치고 산책에 나섰다. 유재석은 "신혼 때 경은이가 커플 옷을 그렇게 입자고 했는데 내가 싫다고 했다. 요즘은 내가 맞춰 입고 싶은데 경은이가 싫다고 한다. 그래서 후회된다. 신혼 때 커플 티 입자고 하면 입을걸"이라고 밝혔다.

이에 주우재가 "형은 그런 거 또 안 좋아하는 스타일이니까. 나는 여자친구가 입자고 하면 입을 수 있다"고 하자 유재석은 "입어라. 지나고 나니까 다 때가 있더라"라고 조언했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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