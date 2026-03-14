사진=텐아시아DB

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

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'놀면 뭐하니' 제작진이 유재석만 차별하는 장면이 포착됐다.14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'는 ‘AI와 함께하는 하루’ 편으로 배우 김광규가 함께했다.이날 유재석은 김광규 단골 아웃렛에서 단체복을 골랐다. 앞서 AI가 유재석을 '단체복 코디' 담당자로 지정하며 "나머지도 군말 없이 따를 것"이라고 했기 때문.하하는 "재석이형 옷 핏이 걸그룹 핏이다. 예전에는 내복 수준 바지 입고 다녔다"며 우려했고, 모델 출신 주우재 또한 "AI는 내가 패션 유튜브 하는 거 모르나?"라며 불만을 토로했다유재석은 확고한 취향을 드러냈다. 평소 스타일대로 카디건에 셔츠, 편안한 트레이닝 팬츠를 매치했다. 하하가 벨트로 멋을 내고, 주우재가 단추를 열어두자, 유재석은 "개성 드러내기 금지"라고 단속해 폭소를 유발했다.이동 중 제작진은 멤버들을 위해 무거운 유리문을 대신 잡아줬다. 그러나 유재석이 지나간 후 문을 놔버려 허경환이 코를 부딪칠 뻔했다. 위험했던 상황에 유재석은 "제작진이 일부러 그런 거 아니"라며 해명했고, 김광규는 "이번에 내가 고정으로 들어갈 수 있었는데"라며 너스레를 떨었다.단체복을 코디한 유재석은 아내 나경은과의 '커플룩'에 대한 일화도 털어놨다. 그는 "신혼 때 경은이가 커플옷 입자고 했는데, 내가 거절했다. 그땐 그런 게 싫었다. 요즘은 내가 커플옷 입고 싶은데, 경은이가 싫다고 한다. 후회된다"고 고백했다.유재석은 커플룩 입는 걸 떨떠름하게 생각하는 주우재, 허경환에게 "연인이 커플룩 입자고 하면 입을 거냐. 입어라. 다 때가 있는 거"라고 조언했다.한편, "다음 생에 모발, 키, 얼굴 하나를 포기한다면?"이라는 질문에 유재석은 "난 얼굴을 포기하겠다"고 밝혔다. 이에 멤버들은 "이미 포기했으니까?"라고 놀려 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr