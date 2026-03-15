사진=이용진 유튜브

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젝스키스 출신 장수원이 과거 경제적 어려움을 고백했다.14일 유튜브 콘텐츠 '조롱잔치2'에는 장수원이 게스트로 출연했다.이날 장수원은 현재 18개월 된 아이를 키우고 있는 근황을 전했다. 그는 "아이를 키우는 게 쉽지는 않다"고 말하면서도 "요즘은 말을 알아듣고 표현도 하기 시작해서 너무 귀엽다"고 미소 지었다.이어 "예전에는 잠을 안 자거나 계속 울 때가 가장 힘들었는데, 지금은 조금씩 소통이 되다 보니 육아 자체가 즐겁게 느껴진다"고 덧붙였다. 현재 그의 가장 큰 일상은 육아라고 강조하며 "지금은 아이 보는 시간이 가장 많다"고 전했다.장수원은 젝스키스 활동 시절 이야기도 털어놨다. 그는 "그때는 계약서를 제대로 쓰지 않는 경우도 있었다. 구두로 약속하고 활동하는 경우도 많았다"며 열악했던 아이돌 산업 현실을 지적했다. 그러면서 "지금처럼 정산 시스템이 투명하지 않았던 시기라 아이돌이라고 해서 큰 돈을 벌기 쉽지는 않았다"고 회상했다.2018년경 잠실 아파트 청약에 당첨됐다고 밝힌 장수원은 "청약이 됐는데 중도금이 부족해서 당시에 꽤 힘들었다. 어떻게든 돈을 마련해야 해서 앵벌이처럼 정말 여러 일을 하면서 겨우 메웠다"고 밝혔다.장수원은 활동이 뜸했던 시기에 대해 "짜잘하게 숨 넘어갈 때 발연기로 올라왔다가, 좀 시들시들할 때 젝키 재결합했다. 꼴딱꼴딱 넘어갈 때 어떻게 기회가 생겼다"고 이야기했다. 근황에 대해서는 "지금은 보라카이에서 크랩 요리를 파는 가게를 운영하고 있다. 시즈닝 크랩이나 새우 요리를 판매한다"고 설명했다.'로봇 연기' 이야기도 빠지지 않았다. 과거 드라마 출연 당시 특유의 무표정 연기 스타일로 화제가 됐던 장면이 다시 언급되자 출연진들은 "AI 같은 연기"라며 웃음을 터뜨렸다. 장수원 역시 이를 인정하며 "그때는 힘을 많이 빼고 연기했던 것 같다. 감독이 원하는 톤대로 정확하게 하려고 했던 것"이라고 주장했다.현재 연기 활동이 뜸한 이유에 대해 장수원은 "요즘은 그냥 육아하는 시간이 좋다. 지금은 아이와 보내는 시간이 가장 중요하게 느껴진다"면서도 "좋은 기회가 있으면 연기를 다시 할 수도 있다"고 여지를 남겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr