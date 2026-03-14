/ 사진=KBS 1TV '6시 내고향'

/ 사진=KBS 1TV '6시 내고향'

가수 조주한이 KBS 1TV ‘6시 내고향’의 새로운 코너에 리포터로 합류했다.조주한은 지난 13일 첫 방송된 KBS 1TV ‘6시 내고향’ 신규 코너 ‘전통시장! 고수를 찾아라’의 리포터로 발탁되어, 첫 회부터 특유의 재치와 넘치는 에너지를 선보이며 성공적인 신고식을 치렀다.이날 방송에서 조주한은 경상남도 창원의 ‘명서전통시장’을 방문했다. 정월대보름을 맞아 열린 시장 잔치 한복판에서 민복을 차려입고 나타난 조주한은 수준급 상모돌리기 퍼포먼스로 화려한 오프닝을 장식했다. 국악 전공자다운 탄탄한 기본기와 흥겨운 무대 매너는 단숨에 상인들과 시민들의 시선을 사로잡으며 코너의 기대감을 한껏 끌어올렸다.조주한은 함께 호흡을 맞춘 리포터 피터펀과 '흥미 형제'를 결성해 시장 곳곳의 숨은 고수들을 찾아 나섰다. 특히 조주한은 처음 만나는 상인들에게도 싹싹하게 다가가 특유의 친화력을 발휘하며 현장 분위기를 시종일관 화기애애하게 주도했다.'맛도사'를 자처한 조주한의 생생한 먹방과 입담도 돋보였다. 가마솥에서 끓여낸 깊은 맛의 돼지국밥부터 청국장과 오리주물럭 그리고 창원의 별미인 향어회까지, 전통시장의 풍성한 먹거리를 직접 맛보며 시청자들의 식욕을 자극했다.조주한은 단순히 음식을 소개하는 데 그치지 않고, 35년 우정을 이어온 '복돼지 삼형제' 상인들의 사연에 귀를 기울이는 등 시장 사람들의 따뜻한 인생 이야기를 진정성 있게 담아냈다. 시장의 맛과 멋, 그리고 사람 사는 정을 조화롭게 전달하는 조주한의 활약은 '6시 내고향'에 새로운 활력을 불어넣기 충분했다.한편, '전통시장! 고수를 찾아라'는 매주 금요일 오후 6시 KBS 1TV '6시 내고향'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr