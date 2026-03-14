/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=SBS ‘런닝맨’

방송인 양세찬과 지예은이 핑크빛 기류를 보인다.SBS '런닝맨'에서는 벌칙공을 피하려는 멤버들의 배신과 음모가 난무하는 예측 불가 레이스가 펼쳐진다.쇼트트랙 국가대표 선수들과 함께하는 이번 레이스는 '활력 충전도 스피드인가 봄'으로 꾸며져 벌칙공을 피하기 위해 미션 하나에도 총력을 기울이는 치열한 경쟁이 펼쳐진다.시작부터 피지컬과 뇌지컬을 동시에 요구하는 역대급 미션이 등장하며 멤버들은 물론 빙상 위를 지배하던 쇼트트랙 선수들까지 긴장하게 만들었다. 특히 '빙판의 승부사' 최민정이 미션에서 예상 밖의 난관을 겪자 이를 지켜보던 양세찬이 직접 1:1 코치에 나서 주위를 놀라게 했다.게다가 양세찬은 무릎까지 꿇으며 지예은을 챙겨주는 다정한 모습을 보여 이를 본 멤버들이 "지극정성이다"라며 부러움을 드러내자 지예은은 "어떡하냐, 마음의 문이 열리네"라며 묘한 핑크빛 기류를 자아냈다. 한편, 쇼트트랙 국가대표 이준서, 이정민, 신동민이 "이모"라며 장난을 치자 'MZ의 아이콘'이라 불리던 지예은이 발끈하는 모습을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.미션을 통해 쌓아온 팀원 간의 의리는 벌칙공에 이름을 적는 순간부터 서서히 금이 가기 시작했다. 하하는 지예은에게 감정 호소 작전을 펼쳤지만, 진심인지 또 다른 계략인지 가늠할 수 없는 말에 지예은의 속마음은 더욱 복잡해졌고 급기야 멱살까지 잡는 상황이 벌어졌다. 이 과정에서 믿었던 '런닝맨' 멤버들의 배신에 충격을 받은 쇼트트랙 이준서는 "나 이제 아무도 못 믿어"라고 외치며 뒷걸음질 치는 모습까지 보였다.15일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr