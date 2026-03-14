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/ 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획3’

방송인 박지윤이 전현무의 신입 시절을 폭로했다.13일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 22회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '우리들의 발라더' 이예지-천범석, '제주 입도 6년 차' 박지윤이 함께한 '제주 도민' 특집이 공개됐다. 이들은 택시기사인 이예지 아버지의 최애 맛집에서 '성게국수'로 첫 끼로 시작한 뒤, '박지윤계획'으로 찾아간 객주리(쥐치) 조림 향토 맛집과 '하얀 고기' 식당까지 '올킬'하며 현지인 맛집의 진수를 보여줬다.이날 제주에 뜬 전현무-곽튜브는 '먹친구' 1부 손님인 이예지-천범석을 맞이했다. 전현무는 "이예지 씨가 제주소녀인데 아버지가 택시 운전을 하신다더라"고 소개했고, 이예진은 "우리 부녀의 최애 맛집으로 가자"며 직접 안내에 나섰다. 잠시 후, 제주에서 흔한 고기국수가 아닌 '성게국수' 식당에 도착한 전현무는 "네 명 식사 될꺼마심? 촬영 쌉가능마심?"이라며 제주 방언을 던져 웃음을 안겼다.유쾌하게 섭외에 성공한 이곳에서 네 사람은 3대째 이어져 온 해녀표 성게국수를 영접했다. 성게를 푸짐하게 얹은 담백한 국수의 맛에 모두가 "성게 향이 엄청 올라온다"며 감탄했고, 이어 성게비빔밥까지 싹싹 먹어치웠다. 전현무는 "이 메뉴들은 진짜 제주 내려와서 먹어야겠다"고 극찬했다.이예지-천범석과 헤어진 뒤, 전현무는 "'먹친구' 2부 주인공은 저랑 인연이 오래된 분인데, 불편하진 않지만 호칭이 애매하다"며 박지윤을 소환했다. 박지윤은 "입도 6년 차 박지윤이다"라고 인사한 뒤, "제가 현무 씨보다 동생인데 (KBS 공채 아나운서) 2기수 선배"라고 설명했다. 이어 그는 두 사람을 자신이 단골로 다니는 향토 음식점으로 데려갔다. 박지윤 덕에 섭외를 단번에 마친 뒤 자리에 앉자 곽튜브는 "두 분 호칭이 어떻게 되냐"고 물었다. 두 사람은 "우린 서로를 안 부른다. 눈 마주치면 그냥 말한다"고 답했다. 묘한 기류 속, 박지윤이 강추한 객주리 조림이 등장했다. '먹브로'는 간장 베이스의 양념장에 홀릭해 밥까지 야무지게 비벼 먹었다.그러던 중 박지윤은 "사실 현무 씨와 함께 근무한 시간은 2년뿐이지만, 입사 때부터 다 지켜봤다. 그때 난리 났었는데"라고 폭로전에 시동을 걸었다. 곽튜브가 "너무 멋있어서?"라며 포장하려 했지만, 박지윤은 "누가 쟤 뽑았냐고 술렁이고 뒤숭숭했다"고 거침없이 말했다. 이어 그는 "(전현무) 면접에 황수경 선배가 들어갔다는데 우리끼리 '선배가 그럴 리 없다'고 했다. 심지어 MBC 신입은 오상진이었는데 왜 오상진을 놔두고 전현무를 뽑았냐고 했다"고 폭주했다.전현무가 어질어질해 하는 가운데, 박지윤의 폭로는 계속됐다. 그는 "신입 때 현무 씨가 예능서 자꾸 무리수를 둬서 윗분들에게 자주 불려갔다"더니, "어느 날은 한 예능에서 '박지윤 선배는 성형수술을 많이 해서 의료 정산을 받았다'고 했다. 누가 화가 안 나겠냐. 요즘이면 SNS에 사과문 올릴 각"이라고 '전현무리수' 시절 '썰'을 방출했다.한바탕 폭로전이 끝나고, 박지윤은 마지막 코스로 자신의 단골 고깃집을 추천했다. 차로 이동하던 중, 전현무는 "박지윤 씨가 아나운서 시절부터 대식가였다"고 말했다. 박지윤은 "억울하다. 그때 유튜브가 있었다면 쯔양처럼 먹방의 길로 갔을 것"이라고 적극 인정했다. 그러면서 "3년 전까지만 해도 만두 50개를 먹었다. 40세가 돼서야 배부름이 뭔지 처음 알았다"며 클래스가 다른 대식가 면모를 드러냈다.잠시 후, 식당에 도착한 세 사람은 박지윤이 추천한 '하얀 고기'와 가브리살을 맛보며 '진실의 따봉'을 날렸다. 이 자리에서 곽튜브가 전현무의 신입시절 비주얼을 묻자, 박지윤은 "'중년이다' 싶었다"고 답해 또 한 번 폭소를 안겼다. 그러면서도 그는 "(현무 씨가) 방송은 노련하게 잘했다"고 칭찬했다. 이후 세 사람은 청국장까지 '올킬'하며 제주 대장정을 마쳤다. 전현무는 "아직 못 간 맛집이 많아서 제주 편을 한 번 더 해야겠다"고 아쉬워했다. 박지윤은 "다음엔 '빵지순례'로 오라"며 빵 맛집 데이터를 줄줄 읊어 설렘을 안겼다.MBN·채널S '전현무계획3'은 매주 금요일 밤 9시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr