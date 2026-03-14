박소담, 공효진 / 사진 = 공효진 유튜브 채널 캡처

배우 박소담이 공효진과 만나 자신의 계획적인 성격에 대한 솔직한 입장을 밝혀 화제를 모았다.12일 유튜브 채널 '당분간 공효진'에는 '공효진 박소담과 담소'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 박소담은 한껏 긴장한 모습으로 공효진을 만났다. 그는 "(지난 출연 때) 맨 얼굴로 나와서 오늘 예의 좀 지키려고 샵 다녀왔다"고 말문을 열어 웃음을 안겼다. 긴장이 좀 풀렸냐고 묻는 공효진에 박소담은 "마음이 편하면서도 유튜브 자체가 너무 오랜만이라 조금 어색하다"며 "아직도 긴장이 안 풀렸다"고 덧붙여 현장을 유쾌하게 만들었다.두 사람은 브런치 카페를 찾아 식사를 즐기며 담소를 나눴다. 공효진은 "내 유튜브에 많이 나왔다. 경주에서 브이로그 촬영할 당시에 많이 찍어주기도 했다"며 박소담과의 깊은 친분을 자랑했다. 이어 그는 "우리가 왜 친한지도 사람들은 잘 모른다"고 덧붙였다.공효진과 박소담은 영화 '경주기행'에 함께 출연해 자매로 합을 맞췄던 당시를 회상하며 추억을 되새겼다. 특히, 두 사람의 극과 극인 여행 스타일 토크가 눈길을 끌었다. 박소담은 자신을 철저한 계획형이라고 소개하며 "스스로 갑갑할 때가 있어 내려놓으려고 노력 중"이라며 고민을 털어놔다. 이에 공효진은 "너는 정말 빡빡하게 사는 스타일이다"라며 "촬영하면서 알게 됐다"고 그의 성실함을 칭찬해 훈훈한 분위기를 자아냈다.한편, 박소담은 2013년 단편영화로 데뷔해 '베테랑', '사도' , '검은 사제들' 등 화제작에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 2019 봉준호 감독의 '기생충'에서 반지하 집에 사는 미대 지망생 '김기정'역을 맡아 열연했다. 그러나 2년 후 그의 갑상선암 투병 사실이 전해지며 안타까움을 샀다. 현재 박소담은 수술을 마치고 완치한 상태다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr