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종영까지 단 3회 남았다고 알려진 '쇼미더머니12'가 매운맛 디스전의 진수를 선보이며 14명의 생존자를 확정했다.지난 12일(목) 방송된 Mnet '쇼미더머니12' 9회에서는 ‘음원 미션’을 통해 살아남은 16명의 래퍼들이 '팀 디스 미션'에 돌입했다. 그레이·로꼬 팀과 릴 모쉬핏·박재범 팀, 제이통·허키 시바세키 팀과 지코·크러쉬 팀으로 대진이 확정된 가운데 거침없는 도발과 재치 넘치는 디스 무대가 쏟아지며 시청자들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.팀 디스 미션은 1라운드인 1:1 개인전과 2라운드 4:4 단체전으로 진행됐다. 승리 팀은 전원 생존하지만 패배 팀에서는 한 명의 탈락자가 발생해 긴장감을 높였다.맞붙은 그레이·로꼬 팀과 릴 모쉬핏·박재범 팀의 대결에서는 치열한 1:1 개인전이 펼쳐졌다. 재치 넘치는 방귀 퍼포먼스가 등장한 포기앳더바텀과 트레이비의 첫 대결을 시작으로, 글로벌 랩 배틀로 색다른 재미를 더한 밀리와 플로우식, 같은 오카시 크루 소속 래퍼들의 '집안 싸움'을 펼쳐낸 메이슨홈과 제프리 화이트, 같은 비트로 카운터 전략이 빛났던 권오선과 제네 더 질라의 1:1 맞대결이 이어지며 디스전의 묘미를 선사했다. 이어진 단체전 역시 흑역사 소환은 물론, 소품 활용과 콩트 형식의 퍼포먼스부터 거침없는 디스 랩까지 추가되며 열기를 더했다.제이통·허키 시바세키 팀과 지코·크러쉬 팀의 대결 역시 치열했다. 다이아 테스터기까지 등장한 플리키뱅과 라프산두의 1:1 개인전에 이어, 살벌한 랩 역공이 펼쳐진 더블다운과 정준혁, 위트 있게 서로의 빈틈을 제대로 공략한 로얄 44와 마브의 배틀이 이어졌고, 같은 소속사 내전인 나우아임영과 김하온의 대결은 "은퇴시켜 줄게"라는 도발과 함께 소름 돋는 랩 배틀로 레전드 무대를 썼다. 이어진 단체전에서는 '쇼미더머니' 메가 히트곡인 ‘거북선’ 비트를 활용한 무대가 등장하며 분위기를 달궜다.최종 결과 릴 모쉬핏·박재범 팀과 지코·크러쉬 팀이 각각 승리를 차지했다. 두 팀이 전원 생존에 성공한 반면, 패배한 그레이·로꼬 팀과 제이통·허키 시바세키 팀에서는 각각 1명씩 탈락자가 발생했다. 탈락자는 포기앳더바텀과 더블다운이었다.방송 말미에는 14명의 생존자와 함께하는 대망의 본선 무대가 예고되며 궁금증을 고조시켰다. 바비부터 저스디스까지 초호화 피처링 군단과 함께 세미파이널로 향하는 관문인 본선이 시작되는 것. 본선에서는 어떤 레전드 무대가 쏟아질지, 또 세미파이널에 진출할 TOP9이 누가 될지 뜨거운 기대가 쏠리고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr