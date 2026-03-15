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'미운 우리 새끼' 이성미, 김수용, 조혜련, 신봉선이 방송인 허경환에 대한 폭로를 이어간다. 앞서 허경환은 지난 3일 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 고정 출연자로 합류했다.15일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 데뷔 20년 만에 전성기를 맞은 허경환과 코미디언 대선배들의 웃음기 가득한 특별한 만남이 공개된다. 이날 방송에는 허경환이 이성미, 김수용, 조혜련, 신봉선을 만나는 모습이 그려진다. 이들은 허경환을 만나자마자 "요즘 많이 들떠있더라", "예전과 달리 변했다" 등 폭로를 이어가 허경환을 진땀 흘리게 한다.그러면서 이들은 요즘 대세로 떠오른 허경환이 초심을 잃지 않게끔 도와주기 위해 '허경환 들뜸 방지 위원회'로 뭉쳤다고 밝혀 모두를 폭소케 한다. 특히 신봉선은 "허경환의 유행어는 전 국민을 대상으로 한 가스라이팅(?)"이라며 허경환, 조혜련과 함께 즉흥 유행어 배틀을 벌여 스튜디오를 웃음바다로 만든다.또한 이들은 대한민국에서 내로라하는 코미디언들답게 각자가 지금까지 롱런할 수 있었던 비결을 공개한다. 태보의 아이콘 조혜련부터, 매운맛 토크의 아이콘 이성미, 역변의 아이콘 신봉선까지 특히 최근 부활의 아이콘으로 화제가 됐던 김수용은 작년 말 급성 심근경색으로 갑자기 쓰러져 응급 수술을 받고 깨어난 위험천만했던 순간을 떠올린다. 또 김수용은 기적적으로 일어나자마자 눈앞에 펼쳐진 참혹한 광경에 놀랐던 당시 상황을 밝힌다고.한편 스케줄을 마치고 뒤늦게 합류한 유민상과 신봉선 사이에 묘한 핑크빛 기류가 포착돼 모두의 이목을 집중시킨다. 신봉선의 개인 유튜브 채널에서 진행된 연애 콘텐츠에서 최종적으로 서로를 선택했던 둘은 한때 결혼설까지 휘말린 바 있다. 이날 유민상은 역대급 폭탄 발언을 해 현장에 있던 모두를 충격에 휩싸이게 했다는 후문이다.레전드 코미디언들의 만남이 담긴 '미우새'는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr