/ 사진=텐아시아 DB
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총 우승 상금 3억원인 넷플릭스 '흑백요리사'에 출연한 정호영 셰프가 '광고'를 무려 다섯개나 제안받았다고 밝혔다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀') 348회에서는 정호영 셰프가 흑백요리사 시즌 2에서 TOP4까지 올라간 이후 달라진 위상을 밝힌다. 정호영은 "치킨, 버거 광고를 비롯해 전자제품, 식품, 주방용품 등 다섯 개 정도 광고 제안이 들어왔다"라고 의기양양하게 광고 러브콜 리스트를 읊자 MC 전현무는 "버거 광고가 진짜 잘 나가는 사람의 척도"라고 눈을 휘둥그레 뜨며 박수를 보낸다.

오픈 전부터 식당 대기자가 100팀이 훌쩍 넘어가는 등 정호영의 뜨거운 인기에 MC 전현무와 김숙은 입을 떡 벌린다. 이에 정호영은 "일본에서 매장 오픈하자고 연락 왔다"라고 자랑하더니 "다음달에는 싱가포르에서 쿠킹쇼를 진행할 예정"이라며 글로벌로 뻗어가는 인기에 어깨를 으쓱한다.
사진 제공｜KBS 사장님 귀는 당나귀 귀
사진 제공｜KBS 사장님 귀는 당나귀 귀
정호영의 달라진 위상은 박명수로 인해 다시 한번 증명된다고. 정호영이 "명수 형님이 저를 대하는 태도가 달라졌다"라며 "보증을 서 주겠다고 라디오에서 공언하셨다"라며 자신의 인기를 실감한다고 고백한 것. 박명수는 쿨하게 인정하며 "맞다. 정호영이랑 정지선한테는 보증 설 수 있다"라며 당분간 정호영의 인기가 계속될 것이라고 확신하며 특급 의리를 자랑해 폭소를 터지게 한다.

한편 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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